Istetovirana brazilska 'Georgina' i bosanski producent ukrali show na crvenom tepihu

Grad je u svečanoj atmosferi, a gosti su spremni za još jednu glamuroznu večer posvećenu filmskoj umjetnosti.

Među prvima koji su se prošetali crvenim tepihom bio je filmski producent Srđan Šarenac, poznat po filmu "Izbor za Miss zatvora". S njim je zablistala Joyce Naiara Campos da Silva, koju su neki prozvali brazilskom Georginom, s obzirom na njenu sličnost sa zaručnicom Cristiana Ronalda.

Glazbenik Rambo Amadeus odlučio se za odvažnu kombinaciju, dok su elegancijom i besprijekornim stilom zasjale glumice Sarah Čerkez, Maja Izetbegović i Lidija Kordić. Sigurnom i pomalo dosadnom kombinacijom istaknula se Maša Drasler, koja je nosila crnu haljinu od glave do pete.

Fotogalerija crvenog tepiha prikazuje spoj elegancije, glamura i filmskog šarma, ali i tko baš nije imao stila.