Ella Dvornik snimljena nakon posljednjeg ročišta brakorazvodne parnice: Već se tri godine razvode

Influencerica Ella Dvornik (34) već treću godinu vodi brakorazvodnu parnicu s poduzetnikom Charlesom Pearceom (47), a kraj postupka još se ne nazire. Nakon posljednjeg ročišta na sudu u Puli influencerica je snimljena u pratnji odvjetnika Antonija Volarevića, dok njezina borba za okončanje braka ulazi u novu fazu.

Podsjetimo, Ella i Charles razvod su pokrenuli još 2022. godine, no postupak se neprestano odgađa. U ožujku ove godine Ella je javno izrazila frustraciju nakon što joj je ročište ponovno prolongirano.

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

"Trebala sam danas imati ročište. Odgođeno je zbog bolesti. Novi datum koji su mi dali je tek za 6 mjeseci!!! U novoj školskoj godini!? Na ročišta idem od 2022. godine. Sad je 2025. Bit će skoro 2026. Ja još uvijek neću imati nikakvo rješenje?! Do sad nismo ništa riješili! Izgubit ću strpljenje, a onda ću uključiti sve u ovo", napisala je tada na Instagramu.

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Osim trajanja postupka, otvoreno je i pitanje skrbništva nad njihovim kćerima Balie Dee i Lumi Wren. Nedavno je Ella na društvenim mrežama otkrila da je privremenom sudskom mjerom odlučeno kako djevojčice žive s ocem u obiteljskoj kući u Istri. "Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (za sad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj obiteljskoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu", napisala je.

Podsjetimo, Ella i Charles zajedno su proveli deset godina. Šuškanja o razvodu krenula su već 2022. godine, samo tri godine nakon vjenčanja. Ona ga je službeno potvrdila u kolovozu 2023., otkrivši da su nekoliko mjeseci ranije podnijeli zahtjev za sporazumni razvod, nakon razdoblja razdvojenog života.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedinstveni pogled na FNC 24 spektakl! Što se sve događalo u Areni Zagreb?