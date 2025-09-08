SVAKODNEVNI RITUAL /

Ivana iz 'Života na vagi' otkrila naviku zbog koje je došla do čak 137,7 kilograma

Foto: Rtl

'Mislim da se sa svojim inatom, ciljem i trudom mogu vidjeti u finalu'

8.9.2025.
9:54
Hot.hr
Rtl
Ivana, 38-godišnja kandidatkinja nove sezone "Života na vagi", u show je ušla s jasnim ciljem – želi ponovno uživati u životu sa svoje dvoje djece, tinejdžerima od 12 i 14 godina.

"Moja djeca su me najviše motivirala da se prijavim u 'Život na vagi'. Zbog njih sam najviše ovdje, zato što imam osjećaj da mi prolazi život jer nisam dovoljno pokretna i ne mogu kvalitetno provoditi vrijeme s djecom", priznala je Ivana za RTL.hr.

Svjesna koliko njezine navike utječu na cijelu obitelj, odlučila je stati na kraj lošim obrascima ponašanja. A jedan od njih ju je godinama pratio – bijela kava.

Ivana iz 'Života na vagi' otkrila naviku zbog koje je došla do čak 137,7 kilograma
Foto: Rtl

"Znala sam popiti četiri bijele kave dnevno. Sa šećerom, naravno. Uživala sam u svakoj", otkrila je Ivana. Ponekad bi u šalicu stavila i po pet žlica šećera, nesvjesno unoseći stotine dodatnih kalorija dnevno. Upravo ti sitni, ali konstantni rituali postupno su je doveli do 137,7 kilograma, s koliko je stala na prvu vagu u showu.

Već nakon prvog tjedna Ivana je pokazala da može mijenjati navike – skinula je 3,5 kilograma, što je 2,5 posto njezine tjelesne mase. Iako joj najviše nedostaju djeca, s kojima se nikad prije nije toliko razdvajala, podrška supruga daje joj snagu da ide dalje.

"Najveća podrška mi je suprug jer je vidio koliko se mučim i vidio je da mi je sve teže i teže", priznala je za RTL.hr.

Svoje samopouzdanje tek treba izgraditi, ali vjeruje da će upravo u "Životu na vagi" uspjeti.

"Mislim da se sa svojim inatom, ciljem i trudom mogu vidjeti u finalu", zaključila je odlučno.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Ivana iz 'Života na vagi' otkrila naviku zbog koje je došla do čak 137,7 kilograma