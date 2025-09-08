Sjećate li se Slađane Petrušić Slađe? Njezin dekolte prije 15 godina mnogi pamte, a eksplicitna izdanja ne krije ni danas

Slađana Petrušić Slađa (39) bila je jedno od najpoznatijih lica domaćeg javnog života, a danas živi životom dalje od medija. Naime, Slađa se proslavila kao voditeljica, nakon čega se okušala u glumačkim, spisateljskim i pjevačkim vodama, a 2021. je sudjelovala i u poznatom srpskom reality showu. Osebujna Slađa oduvijek je bila velika ljubiteljica izlazaka i noćnoga života, pa nekada gotovo da nije bilo događanja ili zabave u gradu koji ona nije posjetila i plijenila pažnju svojim otkačenim imidžima i modnim kombinacijama kao i dubokim dekolteom koji joj je bio zaštiti znak. Njezinu kratku plavu kosu, zamijenila je duga, a bujne obline isklesala je u teretani te je potpuno promijenila svoju figuru. U galeriji pogledajte kako je Slađa izgledala na vrhuncu slave, a kako izgleda danas...