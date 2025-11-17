FREEMAIL
freemail
MARINA PRELOG /

Gužva uz Dravu: Više generacija obitelji uputilo se u šetnju i bijeg od svakodnevice

Foto: Emedjimurje
Iako je kalendarski već duboko u studenom, vrijeme je više nalikovalo ranoj jeseni
1 /25
Iako je kalendarski već duboko u studenom, vrijeme u Međimurju je više nalikovalo ranoj jeseni: ugodne temperature i povremene zrake sunca stvarale su savršene uvjete za boravak na otvorenom. Marina Prelog i ovoga je vikenda privukla brojne posjetitelje. Mnogi su s obiteljima iskoristili ovu nedjelju za šetnju, malo svježeg zraka i kratki bijeg od svakodnevice.

Pogledajte što je uhvatio objektiv portala eMedjimurje.

 

17.11.2025.
16:48
Matea Bahovec
Emedjimurje
PrelogEmedjimurjeObiteljŠetnja
