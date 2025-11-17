FREEMAIL
GOVERNORS AWARDS /

GOVERNORS AWARDS /

Zanosne glumice u dramatičnim haljinama s otvorenim dekolteom. Zna se tko je ukrao pozornost

Zanosne glumice u dramatičnim haljinama s otvorenim dekolteom. Zna se tko je ukrao pozornost
Foto: Profimedia
Zanosne glumice zablistale su na crvenom tepihu Governors Awards 2025 u dramatičnim haljinama, dubokim dekolteima i krojevima koji prate liniju tijela.
1 /18
Zanosne glumice zablistale su na crvenom tepihu Governors Awards 2025 u dramatičnim haljinama s dubokim dekolteom i siluetama koje prate liniju tijela. Od klasične elegancije do modno odvažnih izdanja, večer je ponudila pravi presjek holivudskog glamura. Posebno su se izdvojile Sydney Sweeney i Jennifer Lopez, čije su kreacije spojile seksepil i profinjenost te privukle najviše pogleda fotografa.

17.11.2025.
9:54
Matea Bahovec
Profimedia
OscarNagradeGlumiceSydney SweeneyJennifer Lopez
