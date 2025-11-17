Sjećate li se Slavka Sobina s početka karijere: Pogledajte zaboravljene fotografije našeg glumca

Slavko Sobin (41), jedan je od najprepoznatljivijih hrvatskih glumaca mlađe generacije. Nakon srednje škole napušta rodni Split i odlazi u Los Angeles gdje diplomira na American Academy of Dramatic Arts. Po povratku u Hrvatsku, karijeru gradi na kazališnim daskama, u filmu i na televiziji, a njegova svestranost i prirodna karizma ubrzo ga svrstavaju među najtraženije domaće glumce.

Publika ga najviše pamti po ulozi "Žungula" u seriji Crno - bijeli svijet, ali i po brojnim ulogama u predstavama splitskog i zagrebačkog kazališta. Osim domaćih projekata, Sobin se pojavljivao i u međunarodnim produkcijama, a u našoj galeriji pogledajte kako je izgledao na početku svoje glumačke karijere.