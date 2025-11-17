FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAKVA PROMJENA /

Sjećate li se Slavka Sobina s početka karijere: Pogledajte zaboravljene fotografije našeg glumca

Sjećate li se Slavka Sobina s početka karijere: Pogledajte zaboravljene fotografije našeg glumca
Foto: Davor Puklavec/pixsell
Slavko Sobin, rođen 13. studenog 1984. godine u Splitu, je hrvatski glumac koji se u dosadašnjoj karijeri ostvario u brojnim ulogama stekavši reputaciju univerzalnog kazališnog, filmskog i televizijskog glumca.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Slavko Sobin (41), jedan je od najprepoznatljivijih hrvatskih glumaca mlađe generacije. Nakon srednje škole napušta rodni Split i odlazi u Los Angeles gdje diplomira na American Academy of Dramatic Arts. Po povratku u Hrvatsku, karijeru gradi na kazališnim daskama, u filmu i na televiziji, a njegova svestranost i prirodna karizma ubrzo ga svrstavaju među najtraženije domaće glumce. 

 

Publika ga najviše pamti po ulozi "Žungula" u seriji Crno - bijeli svijet, ali i po brojnim ulogama u predstavama splitskog i zagrebačkog kazališta. Osim domaćih projekata, Sobin se pojavljivao i u međunarodnim produkcijama, a u našoj galeriji pogledajte kako je izgledao na početku svoje glumačke karijere. 

17.11.2025.
7:25
Hot.hr
Davor Puklavec/pixsell
Slavko SobinGlumac
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKVA PROMJENA /
Sjećate li se Slavka Sobina s početka karijere: Pogledajte zaboravljene fotografije našeg glumca