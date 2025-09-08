Ella Dvornik nije se sramila: Objavila poklon i privatne poruke s 'Meštrom'

Hrvatska influencerica Ella Dvornik (34) pokazala je poklon i poruke od svog misterioznog partnera kojeg javnosti predstavlja kao Meštar. Riječ je o majici s natpisom "Netalentirana" koju je Ella ponosno pokazala na Instagramu, te njihove poruke u vezi tog istog poklona.

U porukama koje je podijelila, Meštar je poslao fotografiju majice uz komentar: "Valjda će ti small bit dobra". Ella je na to rekla "Savršena", a on je odgovorio "Kad ti već svi govore da nemaš nikakvih talenata, moramo ispoštovat".

Dvornik već mjesecima objavljuje njihove zajedničke trenutke na društvenim mrežama, ali lice svog partnera i dalje drži u tajnosti.

Iako se dugo nagađalo tko se krije iza tog nadimka, portal Zagreb.info nedavno je objavio da je riječ o zagrebačkom reperu Marinu Hučiću, poznatom kao Geralt iz Rivije. Prema navodima anonimnog izvora, njih dvoje su zajedno već neko vrijeme, no ni Ella ni Marin to nisu službeno potvrdili.

Hučić je svoju karijeru započeo kao zlatar, a kasnije se prebacio u glazbene vode, gdje je izdao više albuma i prikupio milijunske preglede na YouTubeu. No, reper je objavom na Instagramu dodatno zakomplicirao stvari. Objavio je definiciju riječi "single" uz poruku: "Toliko o tome. Živjeli", čime se može zaključiti kako ipak nije riječ o njemu kao navodnom partneru influencerice.

