Ella Dvornik nije se sramila: Objavila poklon i privatne poruke s 'Meštrom'

Foto: Instagram

Identitet svog partnera i dalje ne otkriva

8.9.2025.
8:42
Lea Obelić
Instagram
Hrvatska influencerica Ella Dvornik (34) pokazala je poklon i poruke od svog misterioznog partnera kojeg javnosti predstavlja kao Meštar. Riječ je o majici s natpisom "Netalentirana" koju je Ella ponosno pokazala na Instagramu, te njihove poruke u vezi tog istog poklona.

Foto: Instagram Screenshot

U porukama koje je podijelila, Meštar je poslao fotografiju majice uz komentar: "Valjda će ti small bit dobra". Ella je na to rekla "Savršena", a on je odgovorio "Kad ti već svi govore da nemaš nikakvih talenata, moramo ispoštovat".

Dvornik već mjesecima objavljuje njihove zajedničke trenutke na društvenim mrežama, ali lice svog partnera i dalje drži u tajnosti. 

Foto: Instagram Screenshot

Iako se dugo nagađalo tko se krije iza tog nadimka, portal Zagreb.info nedavno je objavio da je riječ o zagrebačkom reperu Marinu Hučiću, poznatom kao Geralt iz Rivije. Prema navodima anonimnog izvora, njih dvoje su zajedno već neko vrijeme, no ni Ella ni Marin to nisu službeno potvrdili.

Foto: Instagram

Hučić je svoju karijeru započeo kao zlatar, a kasnije se prebacio u glazbene vode, gdje je izdao više albuma i prikupio milijunske preglede na YouTubeu. No, reper je objavom na Instagramu dodatno zakomplicirao stvari. Objavio je definiciju riječi "single" uz poruku: "Toliko o tome. Živjeli", čime se može zaključiti kako ipak nije riječ o njemu kao navodnom partneru influencerice. 

