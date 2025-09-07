Izbio požar tijekom nastupa srpske pjevačke zvijezde: 'Sve se jako brzo odvilo'

Na nastupu srpske pjevačice Sanje Vučić (32) izbio je požar, kako navode srpski mediji. U jednom je trenutku tijekom izvedbe u Pančevu nestala struja, no bivša je članica grupe "Hurricane" nastavila pjevati. Ipak, našto kasnije jedan je posjetitelj uočio vatru kod reflektora. Izbila je panika u dijelu publika, koja je pokušavala ugasiti vatru, ali srećom vatrogasci su brzo reagirali i spriječili tragediju, pa nije bilo ozlijeđenih.

"Sve se jako brzo odvilo. Prvo je nestala struja, tada sam odlučila sići s pozornice i fotografirati se s klincima u prvim redovima, kada je netko iz publike doviknuo 'gori pozornica'. Srećom, svi su to na vrijeme primijetili, vatrogasci su reagirali, nitko nije ozlijeđen i plamen se nije proširio", objasnila je Sanja za srpske medije.

"Već danas dobivam pregršt lijepih poruka i, bez obzira što je nastup kratko trajao, svima nam je bilo sjajno", dodala je pjevačka zvijezda.

Domaća publika rado sluša Sanju, pa je tako ovo ljeto imala nekoliko nastupa u Lijepoj Našoj.

Inače, izvođačicu hitova "Djerdan" i "Omadjijan" brojni znaju kao sprsku predstavnicu na Eurosongu.

Foto: Milan Maricic/pixsell

Pjevačica je prvi put nastupala samostalno s pjesmom "Goodbye", dok je s grupom "Hurricane" te njihovim singlom "Loco Loco" osvojila peto mjesto u finalu.

