Vjenčali se Patrick Schwarzenegger i Abby Champion

Glumac Patrick Schwarzenegger (31) i američka manekenka Abby Champion (28) vjenčali su se 6. rujna na intimnoj ceremoniji uz jezero Coeur d’Alene u sjevernom Idahu. Riječ je o lokaciji posebnoj za mladence, jer su ondje već provodili zajedničke trenutke, a sada su je odabrali za početak bračnog života. Vjenčanje je održano u luksuznom resortu Gozzer Ranch Golf & Lake Club, poznatom po prirodnoj ljepoti i ekskluzivnom ugođaju.

Romantična ceremonija

Mladenka je zablistala u klasičnoj bijeloj vjenčanici s otvorenim izrezom i dugim velom, dok je Patrick odabrao elegantnu kombinaciju, krem sako i crne hlače. Na proslavi su se okupili članovi obitelji i brojni prijatelji para. Među njima su bili Patrickovi roditelji, Arnold Schwarzenegger i Maria Shriver, sestra Katherine Schwarzenegger Pratt sa suprugom Chrisom Prattom, kao i polubrat Joseph Baena. Abby su pratili roditelji Laura i Greg Champion, a među slavnim uzvanicima istaknuli su se i glumci Rob Lowe te Jason Isaacs.

Podsjećamo, Patrick i Abby u vezi su od 2015. godine, a javno su je potvrdili godinu dana kasnije. Zaručili su se u prosincu 2023., a vjenčanje je u početku bilo planirano ranije, no zbog Patrickove uloge u trećoj sezoni serije The White Lotus morali su odgoditi datum.

