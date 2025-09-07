Slavlje u obitelji Domagoja Vide, supruga Ivana objavila dirljive riječi: 'Kad si došao na ovaj svijet'

Od jutra pristižu čestitke skladnom bračnom paru Domagoju Vidi (36) i Ivani Vidi (31), s obzirom na to da njihov sin jedinac slavi 10. rođendan. Supruga slavnog nogometaša objavila je dirljivu fotografiju sinčića Davida s emotivnom čestitkom, a brojni su pohrlili u komentare da dječaku zažele sve najbolje.

"Kada si došao na ovaj svijet i kada si ugledao svjetlo dana, znala sam da sam postala majka najljepšeg i najboljeg dječaka na svijetu. Sretan 10. rođendan lolo moja", napisala je Ivana uz nekoliko fotografija na kojima je David odjeven u narodnu nošnju, a pritom drži balone u obliku broja 10. Također, dodala je pjesmu "Šokac" benda "Slavonski Dukati".

"Wow, kakve fotografije", "Sin ravnice i zlatnih žitnih polja, neka ga zdravlje i sreća prate", "Sretan rođendan našem Davidu", "Ovo je prekrasno", pisali su brojni u komentarima.

Podsjetimo, za Domagoju i Ivanu jedan je noćni izlazak u zagrebačkom klubu bio presudan. Tri godine nakon prvog susreta rodio se sinčić David, dok su u bračne vode uplovili 2017. godine u lipnju. Vjenčanje je održano u Umagu gdje su ispred crkve nakon ceremonije pustili bijele golubice, a gosti su se kasnije zabavljali uz "Slavonia Bend".

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Par svoj privatan život vješto skriva od očiju javnosti, ali rado javno iskazuju ljubav i podršku. Ivana se smatra jednom od najljepših WAGSica, a brojni je znaju kao bivšu Miss Dalmacije i Kraljicu Hrvatske.

