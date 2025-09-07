PRIRODNA LJEPOTICA /

Iva Majoli zadivila u opuštenom izdanju: Suprug joj pravio društvo na sportskom spektaklu

Foto: Marko Prpic/pixsell

Naša uspješna tenisačica u ležernoj je odjevnoj kombinaciji oduševila posjetitelje zagrebačke Arene

7.9.2025.
11:48
Hot.hr
Marko Prpic/pixsell
Uspješna hrvatska tenisačica Iva Majoli (48) živi na relaciji Milano-Zagreb, pa je nemamo prilike toliko česti vidjeti u Hrvatskoj kao što je to bio slučaj ranije. Ipak, ovaj sportski spektakl u Zagrebu naša slavna sportašica nije htjela propustiti. Naime, Iva je uživala na Fight Nation Championshipu - FNC 24, velikom sportskom dogažaju u zagrebačkoj Areni. Tijekom gledanja napetih borbi društvo joj je pravio suprug, talijanski poduzetnik Roberto Calegari, a oboje su rado pozirali fotografu. 

Sve o FNC 24 pratite OVDJE. 

Foto: Marko Prpic/pixsell

Iva je za sportski događaj odabrala ležernu kombinaciju, jednostavnu bijelu majicu s potpisom Christiana Diora i plave traperice. Uz to, kosu je podigla, dok je na lice nanijela minimalnu količinu šminke. 

Također, skladan se par nedavno pojavio na modnom događaju na Lošinju koji je organizirala poduzetnica Snježana Schillinger

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Iva Majoli (@ivamajoli)

Podsjetimo, Iva i Roberto izrekli su sudbonosno "da" u listopadu 2022. godine. Prije braka s Robertom, Iva je bila u braku s hrvatskim poduzetnikom Stipom Marićem. Vjenčali su se 2006. godine u crkvi svetog Marka u Zagrebu, a svečano slavlje, na kojem je bilo oko 370 uzvanika, održano je na Cmroku.

Mjesec i pol nakon vjenčanja, Iva je rodila djevojčicu Miju. Par je često raskidao, pa se mirio, no naposljetku je došlo do razvoda 2012. godine. 

POGLEDAJTE VIDEO: Iva Majoli nakon godina šutnje progovorila o financijskom krahu, glazbenoj karijeri, ali i odnosu s Enriqueom Iglesiasem i Putinom

Iva MajoliFncArena ZagrebFnc 24
