Thompson dirnuo znakovitim riječima iz Međugorja: 'U ozračju molitve i tišine...'

Glazbenik Marko Perković Thomspon (58) uzeo je mali predah nakon odrađenih velebnih koncerata u Zagrebu i Sinju. Ranije ovaj tjedan uživao je s ekipom iz benda kod Paklenih otoka, a sada je odlučio zaputiti se do Međugorja. Domaći se pjevač oglasio na svom služebnom Facebook profilu, uputivši pratiteljima znakovitu poruku.

"U ozračju molitve i tišine, na Brdu ukazanja, ostaje poruka: snaga glazbe i snaga vjere pronalaze svoj zajednički jezik u jednostavnom – u susretu čovjeka s Bogom", stoji uz objavu koja je prikupila velik lajkova i komentara podrške.

"Legendo naša", "Dok je ljudi kao ti znamo da ima nade za nas", "Bravo", "Jedan jedini na svijetu", samo su neki od komentara brojnih obožavatelja.

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Podsjetimo, Thompson je na zasluženom odmoru nakon što je na zagrebačkom Hipodromu pjevao pred otprilike 504.000 obožavatelja, što njegov koncert čini najvećim takvim događajem u povijesti Hrvatske. Mjesec dana kasnije u Sinju je priredio spektakl za 150.000 obožavatelja, a zatim je objavio spot za pjesmu "Ravnoteža", koji zapravo čine snimke s njegovog povijesnog koncerta u Zagrebu.

