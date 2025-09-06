Thompson dirnuo znakovitim riječima iz Međugorja: 'U ozračju molitve i tišine...'
Pjevač je trenutno na zasluženom odmoru, a ranije ovaj tjedan uživao je s kolegama iz benda
Glazbenik Marko Perković Thomspon (58) uzeo je mali predah nakon odrađenih velebnih koncerata u Zagrebu i Sinju. Ranije ovaj tjedan uživao je s ekipom iz benda kod Paklenih otoka, a sada je odlučio zaputiti se do Međugorja. Domaći se pjevač oglasio na svom služebnom Facebook profilu, uputivši pratiteljima znakovitu poruku.
"U ozračju molitve i tišine, na Brdu ukazanja, ostaje poruka: snaga glazbe i snaga vjere pronalaze svoj zajednički jezik u jednostavnom – u susretu čovjeka s Bogom", stoji uz objavu koja je prikupila velik lajkova i komentara podrške.
"Legendo naša", "Dok je ljudi kao ti znamo da ima nade za nas", "Bravo", "Jedan jedini na svijetu", samo su neki od komentara brojnih obožavatelja.
Podsjetimo, Thompson je na zasluženom odmoru nakon što je na zagrebačkom Hipodromu pjevao pred otprilike 504.000 obožavatelja, što njegov koncert čini najvećim takvim događajem u povijesti Hrvatske. Mjesec dana kasnije u Sinju je priredio spektakl za 150.000 obožavatelja, a zatim je objavio spot za pjesmu "Ravnoteža", koji zapravo čine snimke s njegovog povijesnog koncerta u Zagrebu.
