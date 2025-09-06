Rada Vasić vodi tešku borbu, kći Ana stalno je uz nju: 'Bolest je neizlječiva, terapijama produžuje život'

Zvijezda RTL-ova reality showa "Big Brother", Rada Vasić, bori se s rakom dojke, koji se proširio i na pluća. Uz opasnu dijagnozu, ove je godine doživjela i veliku tragediju izgubivši supruga Radivoja Radu Vasića nakon dugotrajne borbe s teškom bolesti. Osim supruge, Rade je iza sebe ostavio dvije kćeri, Anu i Ivanu Nikolić, javnosti otprije znane kao Mika i Giba. Ovaj je put Ana za srpske medije otkrila u kakvom je stanju trenutno njena majka.

"Mama mi je bolesna, zna se od čega boluje. Nažalost, bolest je neizlječiva, terapijama si produžuje život. Da, imala je karcinom dojke, a sada ima karcinom pluća. Terapiju prima u obliku tableta, ali je prejaka, pa dosta vremena provodi u krevetu. Osjeća malaksalost, znojenje, trnjenje ruku i nogu te kašalj, jer je bolest u plućima. Tu sam sada s mamom i dat ću sve od sebe da je nekako izliječim", rekla je Ana te se prisjetila oca Radeta.

"Imala sam najboljeg tatu na svijetu...Bio je toliko pozitivan, društven, svjetski, a naš. Kada sam mu rekla za promjenu spola, on mi je rekao: 'Ako misliš da ćeš biti sretnija, napravi to, ja sam tu uz vas'. Mama je isto rekla da je uz nas. Tata je rekao: 'Neka su nam djeca živa i zdrava'", rekla je Ana u emotivnom istupu te dodala da oca vrlo često sanja.

Inače, Rada se nedavno osvrnula na svoje stanje, objasnivši da pati od snažnih bolova.

"Izgubila sam volju, mislim da se neću moći spasiti. Rak pluća je mnogo teži, s karcinomom dojke bilo je drukčije. Primala sam kemoterapije, ali sada uopće ne osjećam poboljšanje, nego kao da mi je gore. Znam što znači ova bolest, ali kada pomislim na djecu, osobito otkako je Rade umro… Nedostajem im", rekla je nedavno za srpsku televiziju.

Podsjetimo, cijela obitelj Vasić sudjelovala je u "Big Brotheru" 2015. godine. Već su tada blizanci Mika i Giba otkrili da se ne osjećaju dobro u vlastitoj koži, a devet godina kasnije promijenili su spol.

