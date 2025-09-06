TOP ILI FLOP? /

Ovako to izgleda kada svjetske face prošetaju crvenim tepihom: Sydney Sweeney ponovno izazvala 'kaos'

Ovako to izgleda kada svjetske face prošetaju crvenim tepihom: Sydney Sweeney ponovno izazvala 'kaos'
Foto: Profimedia
Sydney Sweeney i Christy Salters
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najveći filmski festival u Sjevernoj Americi, Toronto International Film Festival (TIFF), otvorio je u četvrtak svoja vrata po 50. put, donoseći raskošan program filmova i holivudske zvijezde koje već u prvim danima privlače pažnju javnosti i kritike.

Tijekom festivala bit će prikazano stotine filmova iz cijelog svijeta - od holivudskih blockbustera do nezavisnih filmskih ostvarenja, dokumentaraca i kratkih filmova. Mnogi od tih naslova upravo ovdje započinju svoj međunarodni festivalski put i stječu prvi val kritičkog priznanja.

U petak su na festivalu, koji traje jedanaest dana, crvenim tepihom prošetale velike glumačke legende, a tko se sve pojavio - pogledajte u našoj galeriji. 

6.9.2025.
17:30
Hot.hr
Profimedia
Crveni TepihSydney SweeneyGlumci
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TOP ILI FLOP? /
Ovako to izgleda kada svjetske face prošetaju crvenim tepihom: Sydney Sweeney ponovno izazvala 'kaos'