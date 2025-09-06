Topovskim udarima i suzavcem na prosvjednike u Novom Sadu! Vučić za sve krivi 'europski ološ'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak navečer, nakon što je policija silom razbila prosvjed u Novom Sadu, da je 11 policajaca ozlijeđeno u nasilju i da je više prosvjednika uhićeno.

Policija je prethodno u punoj opremi za razbijanje demonstracija, uz uporabu sile, topovskih udara i suzavca, rastjerala prosvjednike skupa u kampusu Novosadskog sveučilišta na koje su građane pozvali studenti zbog policijske brutalnosti i narušavanja autonomije sveučilišta.

Deo atmosfere ispred Filozofskog pic.twitter.com/UnSVeoNwfA — FTN SE BUDI (@ftn_se_budi) September 5, 2025

Vučić tvrdi da su policajci, "koji su mirno stajali ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, napadnuti iz čista mira".

Do intervencije je došlo nakon okupljanja više tisuća prosvjednika ispred Filozofskog fakulteta i njihova zahtjeva da policija napusti taj i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (DIF), u koji su ušli prije nekoliko dana na poziv dekana.

"U Novom Sadu su, uz prisustvo predstavnika Europskog parlamenta, neki pokušali da ugroze stabilnost i sigurnost Srbije sa fantomkama na glavama", kazao je Vučić, prenosi Beta.

Srbijanski predsjednik mislio je na izaslanstvo Europskih zelenih koji su na poziv dijela prosvjednika stigli u Novi Sad. Vučić ih je nazvao "zadnjim ološem".

"Pod svaku cijenu su željeli zauzeti prostorije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i u tome nisu uspjeli", kazao je Vučić.

Dodao je da je do sada uhićeno više osoba i očekuje da će ih biti uhićeno još desetine. Tvrdi napadali policiju i pirotehničkim sredstvima i na druge načine. "Nikada neće pobijediti Srbiju i njezine državne organe", rekao je.

N1, međutim, javlja da je policija krenula u intervenciju kad su se građani već počeli razilaziti, a prethodno je održan miran prosvjedni skup u središtu grada gdje su se građanima i studentima obratili njihove kolege, profesori, majka jednog od stradalih u padu nadstrešnice Dijana Hrka i aktivisti građanskih organizacija.

Oporba je interenciju nazvala nepotrebnom, brutalnom zlouporabom snaga reda protiv građana i studenata.

Mirni prosvjedi studenata održani su u petak navečer u još desetak srpskih gradova, među ostalim u Nišu, Kragujevcu i Valjevu.