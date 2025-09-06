Dunja iz Smogovaca slavi rođendan: Zaljubila se u redatelja slavne serije i kasnije spasila Gradsko kazalište Trešnja

Rođena 6. rujna 1961. u Zagrebu, Višnja Babić (64) je svoju karijeru gradila kroz kazalište, televiziju i film, a posebno se istaknula kao svestrana umjetnica koja je publici darovala brojne nezaboravne uloge. Godine 2014. preuzela je Trešnju i uspješno je vratila na noge, pokazujući iznimnu upornost i menadžerske sposobnosti.

Od glumačke slave do vođenja kazališta, Višnja Babić je simbol predanosti, talenta i strasti prema umjetnosti. Njena privatna priča, uključujući dugogodišnji brak s Hrvojem Hitrecom i obitelj s kojim dijeli život, dodatno obogaćuje sliku ove svestrane umjetnice.

Pogledajte našu fotogaleriju i prisjetite se najvažnijih trenutaka iz karijere i života Višnje Babić – od nezaboravnih uloga, do trenutaka kad je spasila jedno od najvažnijih kazališta za djecu i mlade u Hrvatskoj.