Što kažete, kako im stoji? Zavirite u galeriju koju smo posvetili istaknutom simbolu muževnosti
Znate li da svake prve subote u rujnu svijet slavi jedan od najstarijih modnih izričaja čovječanstva – bradu? Ako vam je to eventualno do sada bilo nepoznato, eto prigode da i taj podatak naučite. U to ime smo se ime poigrali s alatom naziva naziva Nano Banana, koji je u suštini najnoviji Googleov generator slika temeljan na umjetnoj inteligenciji. Da je alat doista moćan, uvjerit ćete se u nastavku naše galerije u kojoj smo izabrali naše istaknute političare kao modele.