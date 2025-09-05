Zgodne žene, riva i 'vruća' atmosfera: Splićanke prošetale, a turisti oduševljeno gledali

Iako se ljeto bliži svome kraju, Split još uvijek živi punim plućima. Centar grada u četvrtak poslijepodne bio je prepun domaćih ljudi i stranih posjetitelja koji su iskoristili lijepo vrijeme za druženje i opuštanje.

Neki su se odlučili za kavu ili piće na terasama, drugi su uživali u sladoledu, dok su mnogi jednostavno šetali rivom i upijali posljednje dane ljeta. Uz more se osjećala prava mediteranska atmosfera - smijeh, razgovor i žamor turista stvarali su dojam da sezona još nije gotova.

Iako kalendarski jesen polako kuca na vrata, ulice Splita i dalje pokazuju da grad ni nakon vrhunca ljeta ne gubi svoj šarm i živost.