Ona je 'hrvatska Margot Robbie': Lijepa Dina ukrala je srce nogometaša, a evo čime se bavi

Supruga nogometaša Tina Jedvaja, Dina Dragija plijeni pažnju gdje god se pojavi. Diplomirala je međunarodne odnose i diplomaciju na Visokoj školi Dag Hammarskjold, a studij je nastavila na University College London, jednom od najuglednijih sveučilišta u Europi. Aktivna je i u organizaciji Youth Leaders Network, gdje obnaša dužnost potpredsjednice mladih lidera. Njezini profesionalni planovi usmjereni su prema doktoratu iz psihopatologije, a najavila je i knjigu koja će se baviti emocionalnom stabilnošću političkih lidera i pitanjima kriminala.

Svog odabranika upoznala je još tijekom studentskih dana, a par se 2022. godine vjenčao u Varaždinu. Ova WAGsica također je je popularna i na Instagramu gdje broji preko 28 tisuća pratitelja s kojima dijeli fotografije iz svakodnevnog života.