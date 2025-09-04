USPJEŠNA WAGSICA /

Ona je 'hrvatska Margot Robbie': Lijepa Dina ukrala je srce nogometaša, a evo čime se bavi

Ona je 'hrvatska Margot Robbie': Lijepa Dina ukrala je srce nogometaša, a evo čime se bavi
Foto: Instagram
Dina Dragija supruga je nogometaša Tina Jedvaja.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Supruga nogometaša Tina Jedvaja, Dina Dragija plijeni pažnju gdje god se pojavi. Diplomirala je međunarodne odnose i diplomaciju na Visokoj školi Dag Hammarskjold, a studij je nastavila na University College London, jednom od najuglednijih sveučilišta u Europi. Aktivna je i u organizaciji Youth Leaders Network, gdje obnaša dužnost potpredsjednice mladih lidera. Njezini profesionalni planovi usmjereni su prema doktoratu iz psihopatologije, a najavila je i knjigu koja će se baviti emocionalnom stabilnošću političkih lidera i pitanjima kriminala.

Svog odabranika upoznala je još tijekom studentskih dana, a par se 2022. godine vjenčao u Varaždinu. Ova WAGsica također je je popularna i na Instagramu gdje broji preko 28 tisuća pratitelja s kojima dijeli fotografije iz svakodnevnog života. 

4.9.2025.
14:21
Hot.hr
Instagram
Dina DragijaTin JedvajSupruga
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
USPJEŠNA WAGSICA /
Ona je 'hrvatska Margot Robbie': Lijepa Dina ukrala je srce nogometaša, a evo čime se bavi