Ona je zaslužna za sreću zastupnika nakon smrti supruge: Kristina Krepela ponosno pokazuje dečka

Ona je zaslužna za sreću zastupnika nakon smrti supruge: Kristina Krepela ponosno pokazuje dečka
Foto: Instagram
Kristina Krepela jedna je od najpoznatijih domaćih glumica, koja je ostvarila niz uspjeha u filmskim i televizijskim projektima.
Domaća glumica, Kristina Krepela, danas slavi 46. rođendan! Zvijezda RTL-ove serije "Ne daj se, Nina" niže uspjehe još od svojih dvadesetih, a osim što je mnogi znaju po istaknutim ulogama, javnosti je poznata po vezi sa saborskim zastupnikom Marinom Miletićem (45). 

Kristina redovito očarava javnost prirodnom ljepotom i elegancijom te mnogima izgleda gotovo jednako kao na početku karijere. Zavirite u galeriju i pogledajte neka od njenih predivnih izdanja!

POGLEDAJTE VIDEO: Kristina Krepela podržala je Marina Miletića u stožeru Mosta

4.9.2025.
6:10
Hot.hr
