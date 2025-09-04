Ona je zaslužna za sreću zastupnika nakon smrti supruge: Kristina Krepela ponosno pokazuje dečka

Domaća glumica, Kristina Krepela, danas slavi 46. rođendan! Zvijezda RTL-ove serije "Ne daj se, Nina" niže uspjehe još od svojih dvadesetih, a osim što je mnogi znaju po istaknutim ulogama, javnosti je poznata po vezi sa saborskim zastupnikom Marinom Miletićem (45).

Kristina redovito očarava javnost prirodnom ljepotom i elegancijom te mnogima izgleda gotovo jednako kao na početku karijere. Zavirite u galeriju i pogledajte neka od njenih predivnih izdanja!

