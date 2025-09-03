NASTAVLJA SE TREND /

Prolaznici ne vjeruju što je osvanulo na istoku grada Zagreba

Prolaznici ne vjeruju što je osvanulo na istoku grada Zagreba
Foto: Josip Mikacic/pixsell
3.9.2025. - Zagreb, Hrvatska - Novi murali Dinama u Novom Jelkovcu oduševili zagrebačku nogometnu javnost, ali i prolaznike koje veze nemaju s nogometom.
1 /18
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U Novom Jelkovcu, kvartu na istoku grada Zagreba, ponosnom Dinamovom uporištu, niknuli su novi murali posvećenu ponosu Zagreba - Dinamu. Tako se nastavio pozitivan trend crtanja muraka posvećenih Dinamu, gradu Zagrebu i grupi Bad Blue Boys. Kao i svi dosad, i ovi su murali naišli na pozitivne reakcije javnosti i prolaznika. Murali pričaju baladu o posebnom gradu i klubu koji je više od kluba, kako to ističu navijači Dinama. 

3.9.2025.
13:35
S.M.
Josip Mikacic/pixsell
DinamoBad Blue BoysiBad Blue BoysMurali
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NASTAVLJA SE TREND /
Prolaznici ne vjeruju što je osvanulo na istoku grada Zagreba