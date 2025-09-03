Prolaznici ne vjeruju što je osvanulo na istoku grada Zagreba

U Novom Jelkovcu, kvartu na istoku grada Zagreba, ponosnom Dinamovom uporištu, niknuli su novi murali posvećenu ponosu Zagreba - Dinamu. Tako se nastavio pozitivan trend crtanja muraka posvećenih Dinamu, gradu Zagrebu i grupi Bad Blue Boys. Kao i svi dosad, i ovi su murali naišli na pozitivne reakcije javnosti i prolaznika. Murali pričaju baladu o posebnom gradu i klubu koji je više od kluba, kako to ističu navijači Dinama.