JEDNA OD NAJVEĆIH U POVIJESTI /

Xi odaslao moćnu poruku: Nuklearni arsenal, robotski psi, podvodni dronovi i lijepe vojnikinje

Xi odaslao moćnu poruku: Nuklearni arsenal, robotski psi, podvodni dronovi i lijepe vojnikinje
Foto: Profimedia
1 /31
U središtu Pekinga održana je jedna od najvećih vojnih parada posljednjih godina, kojom je Kina obilježila pobjedu nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.

Na završnici spektakla tisuće sudionika i građana mahali su crvenim zastavama, dok je predsjednik Xi Jinping pljeskao s tribina. Skup je zaključen pjesmom Oda domovini, neslužbenom himnom zemlje.

Na tribinama uz Xija sjedila su 26 šefova država, a među njima i ruski predsjednik Vladimir Putin te sjevernokorejski vođa Kim Jong Un. Bio je to njihov prvi zajednički susret, što dodatno naglašava političku težinu parade.

Kako je izgledala parada u Pekingu pogledajte u galeriji.

3.9.2025.
7:33
danas.hr
Profimedia
PekingVojna Parada
