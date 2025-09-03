Xi odaslao moćnu poruku: Nuklearni arsenal, robotski psi, podvodni dronovi i lijepe vojnikinje

U središtu Pekinga održana je jedna od najvećih vojnih parada posljednjih godina, kojom je Kina obilježila pobjedu nad Japanom u Drugom svjetskom ratu.

Na završnici spektakla tisuće sudionika i građana mahali su crvenim zastavama, dok je predsjednik Xi Jinping pljeskao s tribina. Skup je zaključen pjesmom Oda domovini, neslužbenom himnom zemlje.

Na tribinama uz Xija sjedila su 26 šefova država, a među njima i ruski predsjednik Vladimir Putin te sjevernokorejski vođa Kim Jong Un. Bio je to njihov prvi zajednički susret, što dodatno naglašava političku težinu parade.

