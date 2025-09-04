Otkrivene prve anđelice: Adriana Lima rame uz rame s plus size manekenkom i crnom kraljicom piste

Na pisti će se pojaviti neka legendarna imena, ali i nova lica.

U videu objavljenom na Instagramu potvrđeno je da će revijom prošetati Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge i Yumi Nu, sve u crnom donjem rublju i s prepoznatljivim bijelim krilima. Obožavatelji su u komentarima poželjeli povratak glamura i sjaja po kojem je revija bila poznata.

Anok Yai i Alex Consani nastupile su već prošle godine, a Consani je tada postala prva transrodna manekenka na pisti Victoria’s Secreta. Lily Aldridge bila je zaštitno lice revije od 2009. do 2017., dok je Adriana Lima debitirala još 1999. i nosila krila na čak 18 revija.

Joan Smalls redovito je sudjelovala od 2011. do 2016., a prošle se godine vratila. Yumi Nu, koja je krasila naslovnicu Sports Illustrateda, sada će prvi put nastupiti na ovom prestižnom događaju.

Revija se održava drugu godinu zaredom nakon što je bila ukinuta 2019. godine zbog brojnih kritika i kontroverzi. Pogledajte fotogaleriju prvih potvrđenih manekenki.