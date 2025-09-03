Pogledajte mučne prizore nakon nesreće u Portugalu: Preživjeli su iskakali kroz prozore

Najmanje 15 ljudi poginulo je, a dvadesetak je ozlijeđeno u srijedu kada je lisabonska uspinjača Gloria, popularna među turistima, iskočila iz tračnica, rekao je glasnogovornik hitne medicinske službe novinarima.

Portugalske vlasti zasad nisu identificirale žrtve niti otkrile njihova državljanstva, ali su rekle da su među poginulima neki strani državljani.

"Ovo je tragičan dan za naš grad. ... Lisabon je u žalosti, ovo je tragičan, tragičan incident", rekao je novinarima Carlos Moedas, gradonačelnik portugalske prijestolnice.

Slavna žuta uspinjača slična tramvaju iskočila je iz tračnica u poslijepodnevnim satima, prenosi CNN Portugal. Snimke s mjesta nesreće prikazuju uništenu uspinjaču koja inače ima kapacitet za 43 ljudi, te hitne službe kako izvlače ljude.

Portugalski predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa u izjavi je izrazio žaljenje zbog tragične nesreće, izrazivši nadu da će vlasti uskoro utvrditi uzrok nesreće.

Linija, otvorena 1885. godine, povezuje centar Lisabona u blizini Trga Restauradores s Bairro Altom, četvrti poznatoj po živopisnom noćnom životu. Uspinjačom upravlja gradska tvrtka za javni prijevoz Carris. Njezina dva vagona pričvršćena su na suprotne krajeve vučnog užeta, a vuču osiguravaju elektromotori na dva vagona.

Vagon na dnu linije činio se neoštećen, ali CNN Portugal je izvijestio da su putnici morali iskočiti kroz prozore kada se incident dogodio.

Publico piše kako nije riječ o prvom iskakanju Glorije iz tračnica, iako je nesreća u srijedu daleko najteža. Posljednje iskliznuće se zbog ozbiljnog kvara dogodilo u svibnju 2018. godine, no tada nije bilo prevrtanja vagona niti žrtava. Gloria poslije te nesreće nije vozila mjesec dana.