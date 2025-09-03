TRAGEDIJA U PORTUGALU /

Uspinjača iskočila iz tračnica i strmoglavila se u zgradu: Troje mrtvih, preko 20 ozlijeđenih

Foto: Profimedia

Hitne službe izvlače preživjele iz ruševina. Devet ozlijeđenih je u teškom stanju u bolnici

3.9.2025.
21:00
Tajana Gvardiol
Tri su osobe poginule, a oko 20 ih je ozlijeđeno nakon što je kultna turistička atrakcija u Portugalu iskočila iz tračnica i strmoglavila se u zgradu, piše Metro.co.uk.

Uspinjača Gloria u Lisabonu, jedna od tri u glavnom gradu zemlje, praktički je uništena u nesreći koja se dogodila u srijedu oko 18 sati.

Hitne službe izvlače preživjele iz ruševina. Devet ozlijeđenih je u teškom stanju u bolnici.

Olabavio se kabel

Portugalske novine Observador izvijestile su da se kabel olabavio duž željezničke trase, što je uzrokovalo gubitak kontrole i pad u zgradu.

Identitet poginulih ili ozlijeđenih, uključujući jesu li bili lokalni stanovnici ili turisti, također nije potvrđen.

Uspinjača Gloria, otvorena 1885. godine, povezuje centar Lisabona s četvrti Bairro Alto.

Predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa izrazio je sućut onima koji su pogođeni nesrećom.

Uspinjača iskočila iz tračnica i strmoglavila se u zgradu: Troje mrtvih, preko 20 ozlijeđenih