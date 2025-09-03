Snimka trenutka koji ledi krv u žilama: Jureći vlak smrskao automobil, vozač (81) napravio je kobnu grešku

Poljske željeznice objavile su uznemirujuću snimku nesreće na pružnom prijelazu, kao upozorenje vozačima da poštuju prometne propise i da se ponašaju sukladno pravilima na pružnim prijelazima.

Uznemirujući trenutak naleta jurećeg vlaka na automobil dogodio se na pružnom prijelazu u blizini Granowa 18. kolovoza. Za upravljačem automobila bio je 81-godišnji vozač koji je svojim Opelom probio rampu koja se spustila neposredno prije nesreće. Vozač se zaustavio na tračnicama, a nekoliko trenutaka kasnije dojurio je vlak koji se zabio u stražnji dio automobila i gotovo ga cijelog zdrobio.

Od siline udarca, automobil je odbačen nekoliko metara dalje i završio je u travi pored pruge.

Upozorenje željeznice

Na mjesto nesreće stigli su Hitna pomoć, policija i vatrogasci, a ubrzo i medicinski helikopter koji je vozača prevezao u bolnicu. Prema izvješću koje citira polsatnews, 81-godišnjak je u stabilnom stanju.

Željeznički je promet zbog nesreće bio obustavljen dva sata, a putnike su na njihova odredišta prevozili autobusima.

Poljske su željeznice naglasile kako je prometna signalizacija ispravno funkcionirala na mjestu nesreće.

"Svake se godine na željezničko-cestovnim prijelazima dogodi otprilike 170 nesreća što rezultira desecima smrtnih slučajeva", upozorili su u sklopu svoje kampanje "Siguran prijelaz", u kojima podižu svijest o opasnostima i tragičnim posljedicama nepažnje.

