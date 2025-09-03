Sve snimljeno: Luksuzna jahta potonula 15 minuta nakon porinuća! Netko je gadno zeznuo

U utorak kod obale Zonguldaka, na sjeveru Turske, dogodio se dramatičan trenutak gdje se potpuno nova luksuzna jahta vrijedna 800 tisuća eura prevrnula se i potonula svega 15 minuta nakon što je spuštena u more. Vlasnik je morao plivati do obale, piše Daily Mail.

Nesreća se dogodila 200 metara od obale u okrugu Eregli. Na snimci se vidi kako se jahta naginje na bok i tone, dok posada i putnici panično skaču u more. Čovjek za kojeg se vjeruje da je vlasnik stajao je na boku jahte dok se naginjala, a potom skočio u vodu i zaplivao prema obali.

A luxury yacht worth 1 million dollars in Zonguldak sank just 15 minutes after being launched.

The owner and crew swam to shore. pic.twitter.com/3Lh6wCUcCd — DECK TV (@decktvcom) September 3, 2025

Kapetan i dvojica članova posade također su skočili s broda. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Obalna straža i lučke službe odmah su stigle na teren i osigurale područje dok su tehničke ekipe započele pripreme za vađenje broda.

Dolce Vento izgrađena je u pet mjeseci

Jahta nazvana Dolce Vento, duga je između 24 i 30 metara, a izgrađena je unutar pet mjeseci u brodogradilištu Med Yilmaz te je bila isporučena vlasniku iz Istanbula.

Iz brodogradilišta su najavili detaljnu istragu, a uzrok potonuća bit će utvrđen nakon tehničkog pregleda. Stručnjaci napominju da su problemi sa stabilnošću, poput pogrešaka u izračunu metacentrične visine, jedan od glavnih razloga zbog kojih plovila mogu potonuti.

Nije prvi incident s potonućem jahte

Nije ovo prvi incident s luksuznim jahtama ove godine. Na Novu godinu u Meksiku potonula je jahta Amore Mio nakon što je udarila u stijene dok je prevozila turiste na proslavi početka 2025. godine.

Tourists' yacht crashes into rocks and sinks during a chaotic New Year's Day trip



The vessel, Amore Mio, was transporting guests celebrating New Year’s in Mexico

pic.twitter.com/4XRGYSYJsb — MAGA Elvis 🇺🇸 (@BenStanton77) January 2, 2025

Na snimci se vidjelo kako bijela jahta udara u stijenski zid dok su gosti u bikinijima stajali na pramcu i panično tražili spas. Brod se snažno ljuljao, a turisti su vrištali i pokušavali skočiti u more kako bi izbjegli novi udar.

Prema lokalnim izvještajima, 15 turista završilo je u moru, no spasili su ih ronioci koji su ih izvukli na sigurno.

