Sve snimljeno: Luksuzna jahta potonula 15 minuta nakon porinuća! Netko je gadno zeznuo
Nesreća se dogodila 200 metara od obale u okrugu Eregli. Na snimci se vidi kako se jahta naginje na bok i tone, dok posada i putnici panično skaču u more
U utorak kod obale Zonguldaka, na sjeveru Turske, dogodio se dramatičan trenutak gdje se potpuno nova luksuzna jahta vrijedna 800 tisuća eura prevrnula se i potonula svega 15 minuta nakon što je spuštena u more. Vlasnik je morao plivati do obale, piše Daily Mail.
Nesreća se dogodila 200 metara od obale u okrugu Eregli. Na snimci se vidi kako se jahta naginje na bok i tone, dok posada i putnici panično skaču u more. Čovjek za kojeg se vjeruje da je vlasnik stajao je na boku jahte dok se naginjala, a potom skočio u vodu i zaplivao prema obali.
Kapetan i dvojica članova posade također su skočili s broda. Srećom, nitko nije ozlijeđen. Obalna straža i lučke službe odmah su stigle na teren i osigurale područje dok su tehničke ekipe započele pripreme za vađenje broda.
Dolce Vento izgrađena je u pet mjeseci
Jahta nazvana Dolce Vento, duga je između 24 i 30 metara, a izgrađena je unutar pet mjeseci u brodogradilištu Med Yilmaz te je bila isporučena vlasniku iz Istanbula.
Iz brodogradilišta su najavili detaljnu istragu, a uzrok potonuća bit će utvrđen nakon tehničkog pregleda. Stručnjaci napominju da su problemi sa stabilnošću, poput pogrešaka u izračunu metacentrične visine, jedan od glavnih razloga zbog kojih plovila mogu potonuti.
Nije prvi incident s potonućem jahte
Nije ovo prvi incident s luksuznim jahtama ove godine. Na Novu godinu u Meksiku potonula je jahta Amore Mio nakon što je udarila u stijene dok je prevozila turiste na proslavi početka 2025. godine.
Na snimci se vidjelo kako bijela jahta udara u stijenski zid dok su gosti u bikinijima stajali na pramcu i panično tražili spas. Brod se snažno ljuljao, a turisti su vrištali i pokušavali skočiti u more kako bi izbjegli novi udar.
Prema lokalnim izvještajima, 15 turista završilo je u moru, no spasili su ih ronioci koji su ih izvukli na sigurno.
POGLEDAJTE VIDEO: Brod punom snagom izletio na mol: 'Gledam i vidim da ne usporava. Ljudi su skakali, derali se'