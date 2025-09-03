Pod istragom osmorica policajaca: Slali rasističke poruke i ismijavali osobe s invaliditetom

Osmorica policajaca iz njemačke savezne zemlje Donja Saska morali su predati svoje mobitele na provjeru zbog sumnje da su u privatnoj grupi za dopisivanje razmjenjivali rasističke i diskriminirajuće poruke, javlja Fenix magazin.

Zapljena uređaja provedena je u srijedu ujutro, potvrdilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Donje Saske, javlja Njemačka novinska agencija (dpa).

Prema dostupnim informacijama, osumnjičeni su još u studenom 2019. osnovali grupu za dopisivanje u kojoj su razmjenjivali rasističke komentare, umanjivali nacističke zločine i ismijavali osobe s invaliditetom.

Sporna grupa za dopisivanje

U grupi je bilo ukupno 13 članova, koji su se većinom poznavali još iz studentskih dana na policijskoj akademiji. Jedan od njih nije završio školovanje, dok je drugi već ranije otpušten iz policijske službe.

Pokrajinska ministrica unutarnjih poslova Daniela Behrens oštro je osudila slučaj i istaknula kako za ovakvo ponašanje nema mjesta u policiji.

“Tko ne poštuje ljudsko dostojanstvo, nema što tražiti u policiji Donje Saske. Protiv rasizma i diskriminacije borimo se dosljedno”, poručila je Behrens. Protiv osumnjičenih policajaca pokrenute su disciplinske i službene istrage, a ako se sumnje potvrde, mogu biti trajno udaljeni iz službe.

