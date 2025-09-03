Milijarder usporedio SAD s totalitarnim režimom: 'Trumpova Amerika sve više liči na 1930-e'

Milijarder Ray Dalio upozorio je da Trumpova Amerika sve više klizi u autokratsku politiku nalik onoj iz 1930-ih. te dodao da su drugi investitori previše uplašeni od predsjednika da bi javno progovorili.

Osnivač Bridgewater Associatesa rekao je za Financial Times da “jaz u bogatstvu”, “jaz u vrijednostima” i kolaps povjerenja guraju SAD prema “ekstremnijim” politikama.

“Mislim da je ono što se sada događa politički i društveno analogno onome što se događalo u svijetu tijekom razdoblja 1930-40,” rekao je Dalio.

Kao primjer naveo je intervenciju države u privatni sektor, poput Trumpove odluke da preuzme 10 posto udjela u proizvođaču čipova Intel – što je opisao kao oblik “snažnog autokratskog vodstva koje proizlazi iz želje da se preuzme kontrola nad financijskom i ekonomskom situacijom”.

Njegove izjave za FT predstavljaju rijetku otvorenu kritiku Donalda Trumpa od strane istaknute financijske figure, iako među investitorima s Wall Streeta raste zabrinutost zbog predsjednikovih politika.

“Samo opisujem uzročno-posljedične odnose koji pokreću ono što se događa,” rekao je. “A usput, u takvim vremenima većina ljudi šuti jer se boji odmazde ako kritiziraju.”

Povlačenje ulaganja

Dalio, jedan od najpoznatijih američkih makro hedge fond investitora koji je Bridgewater pretvorio u divovsku tvrtku vrijednu 150 milijardi dolara na svom vrhuncu, upozorio je i na prijetnje neovisnosti Federalnih rezervi, nekoliko dana nakon što je Trump bez presedana pokušao smijeniti jednog od guvernera.

Trump je nedavno imenovao i bliskog saveznika na upražnjeno mjesto u upravnom odboru Feda, što je ključan korak u njegovom pritisku za brzo i duboko snižavanje troškova zaduživanja.

Dalio je istaknuo da bi politički oslabljen Fed, pod pritiskom da drži kamatne stope niskima, “podrivalo povjerenje u sposobnost Feda da brani vrijednost novca te učinilo imovinu denominiranu u dolarima manje atraktivnom, što bi oslabilo monetarni poredak kakav poznajemo”.

Dodao je kako su međunarodni investitori već počeli povlačiti ulaganja iz američkih državnih obveznica i preusmjeravati ih u zlato.

Dalio vjeruje i da su godine velikih deficita i neodrživog rasta duga dovele američko gospodarstvo na rub dužničke krize, iako je primijetio da su “predsjednici iz obje stranke” pridonijeli pogoršanju situacije prije Trumpovog posljednjeg fiskalnog plana.

“Veliki viškovi koji se sada predviđaju kao rezultat novog proračuna vjerojatno će izazvati srčani udar izazvan dugom u relativno bliskoj budućnosti,” rekao je. “Rekao bih tri godine, plus/minus godinu ili dvije.”

Dalio, autor knjiga Principles for Dealing With the Changing World Order i How Countries Go Broke: the Big Cycle, već dugo upozorava na prijetnju koju rastući dug predstavlja zapadnim gospodarstvima. Sjedinjene Države usporedio je s krvotokom začepljenim naslagama, gdje plaćanje kamata na dug istiskuje drugo javno trošenje.

Golemi dug

Rekao je da Washington godišnje troši oko sedam bilijuna dolara, a prikuplja tek 5 bilijuna prihoda – neravnotežu koja će prisiliti na ogromno novo izdavanje duga upravo dok investitori počinju sumnjati jesu li američke obveznice uopće “dobro skladište bogatstva”.

“Potražnja za dugom teško da će moći pratiti ponudu.” istaknuo je.

Kako tržište počne sumnjati u fiskalnu vjerodostojnost SAD-a, Fed će se suočiti s teškim izborom, dodao je Dalio: “Dopustiti rast kamatnih stopa i suočiti se s krizom neplaćanja duga, ili tiskati novac i otkupljivati dug koji nitko drugi ne želi.” Obje opcije, rekao je, oslabile bi dolar.

Iskusni investitor također je kritizirao sve veći poriv prema državnoj kontroli pod Trumpom. Iako se suzdržao nazvati predsjednikov model autoritarnim ili socijalističkim, mehanizam je opisao otvoreno: “Vlade sve više preuzimaju kontrolu nad onim što rade središnje banke i poduzeća.”

Upitan o Trumpovom udjelu u Intelu i izvoznim tarifama uvedenima Nvidiji i AMD-u, Dalio se pozvao na vlastiti koncept “velikog ciklusa”, kada u razdobljima velikih sukoba i rizika vođe zemalja pojačano kontroliraju tržišta i gospodarstvo.

Dalio je dodao da “povećanje jaza u bogatstvu i vrijednostima vodi do povećanog populizma s desnice i s ljevice te do nepomirljivih razlika među njima koje se ne mogu riješiti demokratskim procesom. Tako demokracije slabe, a raste autokratsko vodstvo, jer velik dio stanovništva želi da politički lideri preuzmu kontrolu nad sustavom kako bi im stvari funkcionirale u njihovu korist.”

POGLEDAJTE VIDEO: 'Kralj Sunce' kao inspiracija: Trump 'optočio' ured plemeitom kovinom kao da raste na drveću