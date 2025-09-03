Snimljen trenutak kada je Amerika napala venezuelanski brod: Eksplodiralo 11 'narkoterorista'

Sinoć je predsjednik Donald Trump održao konferenciju za medije i izjavio da su Sjedinjene Države izvele napad na brod koji je prevozio drogu u južnom Karipskom moru, pri čemu je ubijeno 11 pripadnika takozvanih "narkoterorista", piše BBC.

Na društvenim mrežama naveo je da je američka vojska u utorak ciljala članove venezuelanske bande Tren de Aragua. Prema Trumpu, brod se nalazio u međunarodnim vodama i prevozio je narkotike namijenjene američkom tržištu.

Washington pritišće predsjednika Venezuele

Posljednjih par tjedana, Washington je pojačao vojni i politički pritisak na predsjednika Venezuele Nicolása Madura, uključujući i nagradu od 50 milijuna dolara za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja zbog optužbi za krijumčarenje droge. Maduro je ranije poručio da će se Venezuela "braniti od svake američke vojne intervencije".

Govoreći pred novinarima u Ovalnom uredu, Trump je rekao da su američke snage "uništile brod s narkoticima" u blizini Venezuele.

Kasnije je na svojoj platformi Truth Social objavio:

"Jutros, po mojoj naredbi, američke vojne snage izvele su precizan udar na jasno identificirane narkoteroriste grupe Tren de Aragua u zoni odgovornosti Južnog zapovjedništva. U napadu je ubijeno 11 terorista, bez gubitaka na američkoj strani. Neka ovo bude upozorenje svima koji i pomisle unositi drogu u Sjedinjene Američke Države. Pazite se!"

Objavu je pratio mutan zračni video koji prikazuje motorni čamac u plovidbi nemirnim morem, a zatim i eksploziju.

Video napravljen s pomoću AI-a?

S druge strane, venezuelanski ministar komunikacija Freddy Ñáñez tvrdi, bez dokaza, da je video koji je Trump podijelio napravljen uz pomoć umjetne inteligencije.

Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je na platformi X da je vojska izvela "smrtonosni udar u južnom Karipskom moru na brod koji je isplovio iz Venezuele i bio pod kontrolom terorističke organizacije za krijumčarenje droge".

Još uvijek nije poznato o kojim se narkoticima radilo.

'Bit će još takvih akcija'

Od povratka u Bijelu kuću u siječnju, Trumpova administracija proglasila je više kriminalnih skupina iz Latinske Amerike terorističkim organizacijama, među njima i Tren de Aragua te "Kartel Sunca", za koji američke vlasti tvrde da ga vodi sam Maduro s najvišim vojnim i obavještajnim dužnosnicima Venezuele.

Američka vojska posljednja dva mjeseca dodatno je pojačala prisutnost u južnom Karipskom moru, rasporedivši dodatne ratne brodove i tisuće marinaca. Trumpova administracija otvoreno signalizira spremnost na uporabu sile kako bi zaustavila dotok droge u SAD.

"Bit će još takvih akcija," poručio je Trump.

Venezuelanska vlada reagirala je bijesno na američka raspoređivanja. Maduro je poručio da bi svaka američka intervencija značila proglašenje "oružane republike", ocijenivši američke poteze kao "najveću prijetnju koju je naš kontinent vidio u posljednjih 100 godina".

