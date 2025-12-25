FREEMAIL
TU OSTAJEMO /

Izrael prkosi Trumpovu mirovnom planu: 'Nikada nećemo povući sve svoje trupe iz Pojasa Gaze'

Izrael prkosi Trumpovu mirovnom planu: 'Nikada nećemo povući sve svoje trupe iz Pojasa Gaze'
Foto: Profimedia

Izrael se nikada neće potpuno povući iz Pojasa Gaze, najavio je ministar obrane Israel Katz, tvrdeći da će unutar pojasa ostati sigurnosna zona i moguće izraelske doseljeničke jezgre

25.12.2025.
20:17
Hina
Profimedia
 Izrael nikada neće povući sve svoje trupe iz Pojasa Gaze, rekao je u četvrtak izraelski ministar obrane Israel Katz.

"Izrael se nikada neće u potpunosti povući iz Gaze. Unutar pojasa postojat će znatno sigurnosno područje", rekao je Katz tijekom konferencije koju su organizirale novine Makor Rishon koje podržavaju doseljenike.

Dodao je da bi to ostalo tako čak i u slučaju prijelaza na drugu fazu mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa i razoružanja Hamasa.

Sigurnosna zona bi se protezala unutar Gaze, a u sjevernom dijelu obalnog pojasa mogle bi se stvoriti izraelske doseljeničke jezgre koje bi štitile sigurnosnu zonu.

Katz, član desničarske stranke Likud premijera Benjamina Netanyahua, time je ponovno proturječio elementima Trumpovog mirovnog plana, koji predviđa postupno povlačenje svih izraelskih trupa iz Pojasa Gaze.

Iako se nakon kritika sličnih izjava izrečenih u utorak činilo da ih Katz povlači, u četvrtak je na konferenciji rekao: "Vozim unatrag samo u automobilu."

POGLEDAJTE VIDEO: Četiri europske zemlje zbog Izraela neće sudjelovati na Euroviziji: 'Ljudi umiru i gladuju'

Izrael prkosi Trumpovu mirovnom planu: 'Nikada nećemo povući sve svoje trupe iz Pojasa Gaze'