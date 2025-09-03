'OPASAN ZA DRUŠTVO' /

Ubio čovjeka, sakrio ga ispod madraca i nastavio svakodnevni život dok se leš raspadao

Foto: Profimedia/ilustracija

Luca je Pedru dao tzv. 'K.-o.-kapi' s ciljem seksualnog napada. Kada se Pedro odupro, Luca ga je usmrtio i sakrio njegovo tijelo u sobi za goste

3.9.2025.
9:26
Lara Horvat
Profimedia/ilustracija
Muškarac po imenu Luca (ime promijenjeno) probudio se nakon zabave pored tijela svog poznanika Pedra (ime također promijenjeno).  Umjesto da pozove policiju, leš je sakrio ispod madraca u sobi za goste, gdje je ostao skriven puna četiri mjeseca, piše Fenix Magazin.

Pedro i Luca upoznali su se 2019. na rođendanskoj zabavi u hamburškoj četvrti Sternschanze. Planirali su nastaviti večer u noćnom klubu, no na kraju su zajedno otišli u Lucin stan u Neustadtu. 

Na sudu je otkriveno da je Luca Pedru dao tzv. "K.-o.-kapi" s ciljem seksualnog napada. Kad se Pedro odupro, Luca ga je usmrtio i sakrio njegovo tijelo u sobi za goste, zatvorivši vrata i zalijepivši ih.

Nastavio život kao da se ništa nije dogodilo 

Nakon ubojstva, Luca je nastavio svakodnevan život: radio je kao bolničar u bolnici, kuhao, gledao filmove s prijateljima i čak primao couchsurfere (ljudi koji putuju i besplatno spavaju kod lokalnih stanovnika koje ne poznaju). Neugodan miris iz stana primijetili su susjedi i prijatelji, no Luca je tvrdio da se radi o vlazi i plijesni. 

Zahvaljujući dojavi svjedoka, policija ga je u siječnju 2020. godine uhitila u stanu gdje su pronašli tijelo u visokom stupnju raspadanja. 

'Pretraživao je na internetu kako sakriti leš'

Na sudu je otkriveno da je Luca lagao o mnogim stvarima, lažirao je svjedodžbe, lagao poslodavcima i čak se predstavljao kao liječnik, iako je bio bolničar. Njegova sposobnost manipulacije bila je ključna tema suđenja.

"Tijekom procesa smo vidjeli kako se sve više zapliće u vlastite laži i opravdanja. Pretraživao je na internetu kako sakriti leš i kako se tijelo mijenja kroz vrijeme. Strah od kazne i srama ga je, navodno, spriječio da se javi nadležnima", rekao je Dennis Grünert, odvjetnik obitelji žrtve.

Luca je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva i pokušaja teškog seksualnog napada. Sud je njegovu hladnokrvnost i manipulativno ponašanje ocijenio izrazito opasnim za društvo.

