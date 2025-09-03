Ubio čovjeka, sakrio ga ispod madraca i nastavio svakodnevni život dok se leš raspadao

Muškarac po imenu Luca (ime promijenjeno) probudio se nakon zabave pored tijela svog poznanika Pedra (ime također promijenjeno). Umjesto da pozove policiju, leš je sakrio ispod madraca u sobi za goste, gdje je ostao skriven puna četiri mjeseca, piše Fenix Magazin.

Pedro i Luca upoznali su se 2019. na rođendanskoj zabavi u hamburškoj četvrti Sternschanze. Planirali su nastaviti večer u noćnom klubu, no na kraju su zajedno otišli u Lucin stan u Neustadtu.

Na sudu je otkriveno da je Luca Pedru dao tzv. "K.-o.-kapi" s ciljem seksualnog napada. Kad se Pedro odupro, Luca ga je usmrtio i sakrio njegovo tijelo u sobi za goste, zatvorivši vrata i zalijepivši ih.

Nastavio život kao da se ništa nije dogodilo

Nakon ubojstva, Luca je nastavio svakodnevan život: radio je kao bolničar u bolnici, kuhao, gledao filmove s prijateljima i čak primao couchsurfere (ljudi koji putuju i besplatno spavaju kod lokalnih stanovnika koje ne poznaju). Neugodan miris iz stana primijetili su susjedi i prijatelji, no Luca je tvrdio da se radi o vlazi i plijesni.

Zahvaljujući dojavi svjedoka, policija ga je u siječnju 2020. godine uhitila u stanu gdje su pronašli tijelo u visokom stupnju raspadanja.

'Pretraživao je na internetu kako sakriti leš'

Na sudu je otkriveno da je Luca lagao o mnogim stvarima, lažirao je svjedodžbe, lagao poslodavcima i čak se predstavljao kao liječnik, iako je bio bolničar. Njegova sposobnost manipulacije bila je ključna tema suđenja.

"Tijekom procesa smo vidjeli kako se sve više zapliće u vlastite laži i opravdanja. Pretraživao je na internetu kako sakriti leš i kako se tijelo mijenja kroz vrijeme. Strah od kazne i srama ga je, navodno, spriječio da se javi nadležnima", rekao je Dennis Grünert, odvjetnik obitelji žrtve.

Luca je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva i pokušaja teškog seksualnog napada. Sud je njegovu hladnokrvnost i manipulativno ponašanje ocijenio izrazito opasnim za društvo.

