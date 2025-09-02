U septičkoj jami pronađena tijela majke i dvoje djece: 'Ne izgleda kao nesretan slučaj'

U septičkoj jami kraj obiteljske kuće u selu Helenów Pierwszy u Poljskoj pronađena su tijela 32-godišnje žene i njezine dvije kćeri, stare šest i osam godina, piše WP Wiadomości.

Nestanak majke i djece prijavio je suprug te je u nedjelju navečer u 22.18 rekao policiji kako sumnja da su možda upali u septičku jamu. Tijela su izvučena iz jame pomoću četiri vatrogasne ekipe i ronioca, izvijestio je glasnogovornik policije.

Žena je proglašena mrtvom na mjestu događaja, dok su djevojčice hitno prevezene u bolnicu, gdje su liječnici kasnije potvrdili njihovu smrt.

Majka imala prerezan vrat

Općinsko državno odvjetništvo u Koninu pokrenulo je istragu ubojstva. Tužiteljica Aleksandra Marańda izjavila je da "postoji velika vjerojatnost da je počinjen zločin". Dodala je da se istraga trenutačno vodi prema članku 148., stavku 3. Kaznenog zakona, koji se odnosi na ubojstvo više osoba.

Prema neslužbenim informacijama, žena je imala prerezan vrat, a tragovi na mjestu događaja upućuju na mogućnost da je prije toga utopila svoje kćeri, a zatim sebi oduzela život. Navodno je bila na psihijatrijskom liječenju, a u kući je pronađena i oproštajna poruka.

Policija te navode zasad nije potvrdila. Glasnogovornica Državnog odvjetništva u Koninu, Sylwia Lewandowska, upozorila je na preuranjene zaključke.

Susjedi sumnjaju da je majka usmrtila djecu pa sebe

"Priča se o tragovima krvi pa ne izgleda kao nesretan slučaj. Sve upućuje na to da se radi o namjernoj tragediji. Još uvijek ne mogu vjerovati da se ovako nešto moglo dogoditi ovdje", komentirao je jedan mještanin.

Drugi susjed rekao je da je čuo da je otac otišao u ljekarnu po lijek, a kada se vratio već su žena i djeca nestale. Nadodao je kako ih nije dovoljno dobro poznavao pa ne zna što je moglo dovesti do toga.

Prve medijske objave izazvale su sumnju na supruga i oca djevojčica, no sada među mještanima prevladava teorija da je majka usmrtila djecu, a potom je sebi oduzela život. Na te se navode u ponedjeljak osvrnulo Državno odvjetništvo u Koninu.

"To su samo nagađanja. Situacija je vrlo tragična i istraga je još uvijek u ranoj fazi. Ne možemo iznositi pretpostavke iz poštovanja prema obitelji žrtava", izjavila je Lewandowska. Obdukcija i toksikološka vještačenja zakazana su za četvrtak.

