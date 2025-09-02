Zatrpalo ih klizište, više od 1.000 mrtvih! 'Velik dio sela je sravnjen sa zemljom'
Do tragedije na zapadu Sudana došlo je nakon višednevnih obilnih kiša
Strašno klizište pogodilo je zabačene planine Marra na zapadu Sudana i, prema tvrdnjama pobunjeničke skupine Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A), usmrtilo najmanje 1.000 ljudi, piše BBC.
Do tragedije je došlo nakon višednevnih obilnih kiša u nedjelju, kada se pokrenulo tlo i gotovo potpuno zatrpalo selo Tarasin. Preživio je, kako navode, samo jedan čovjek. „Velik dio sela doslovno je sravnjen sa zemljom“, priopćila je skupina.
Pobunjenici su uputili apel Ujedinjenim narodima i međunarodnim humanitarnim organizacijama za hitnu pomoć stradalima.
Ljudi bježali od rata, a dočekala ih nova tragedija
Mnogi stanovnici države Sjeverni Darfur potražili su utočište upravo u planinama Marra, bježeći pred krvavim ratom između sudanske vojske i paravojnih postrojbi Rapid Support Forces (RSF). Sukob koji je izbio u travnju 2023. godine zemlju je gurnuo u glad, a zapadni Darfur pretvorio u poprište optužbi za genocid.
Procjene o broju poginulih u građanskom ratu drastično se razlikuju, no američki dužnosnici prošle su godine naveli da bi brojka mogla doseći i do 150.000 mrtvih. Oko 12 milijuna ljudi prisiljeno je napustiti svoje domove.
Frakcije Sudan Liberation Movement/Army, koje kontroliraju područje pogođeno klizištem, poručile su da će se boriti rame uz rame s regularnom vojskom protiv RSF-a.
Mnogi stanovnici Darfura uvjereni su da RSF i njima odane milicije vode rat s ciljem etničkog čišćenja i pretvaranja regije u područje pod arapskom dominacijom.