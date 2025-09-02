SAMO JEDAN PREŽIVJELI? /

Zatrpalo ih klizište, više od 1.000 mrtvih! 'Velik dio sela je sravnjen sa zemljom'

Foto: Screenshot/x

Do tragedije na zapadu Sudana došlo je nakon višednevnih obilnih kiša

2.9.2025.
6:45
danas.hr
Strašno klizište pogodilo je zabačene planine Marra na zapadu Sudana i, prema tvrdnjama pobunjeničke skupine Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A), usmrtilo najmanje 1.000 ljudi, piše BBC.

Do tragedije je došlo nakon višednevnih obilnih kiša u nedjelju, kada se pokrenulo tlo i gotovo potpuno zatrpalo selo Tarasin. Preživio je, kako navode, samo jedan čovjek. „Velik dio sela doslovno je sravnjen sa zemljom“, priopćila je skupina.

Pobunjenici su uputili apel Ujedinjenim narodima i međunarodnim humanitarnim organizacijama za hitnu pomoć stradalima.

Ljudi bježali od rata, a dočekala ih nova tragedija

Mnogi stanovnici države Sjeverni Darfur potražili su utočište upravo u planinama Marra, bježeći pred krvavim ratom između sudanske vojske i paravojnih postrojbi Rapid Support Forces (RSF). Sukob koji je izbio u travnju 2023. godine zemlju je gurnuo u glad, a zapadni Darfur pretvorio u poprište optužbi za genocid.

Procjene o broju poginulih u građanskom ratu drastično se razlikuju, no američki dužnosnici prošle su godine naveli da bi brojka mogla doseći i do 150.000 mrtvih. Oko 12 milijuna ljudi prisiljeno je napustiti svoje domove.

Frakcije Sudan Liberation Movement/Army, koje kontroliraju područje pogođeno klizištem, poručile su da će se boriti rame uz rame s regularnom vojskom protiv RSF-a.

Mnogi stanovnici Darfura uvjereni su da RSF i njima odane milicije vode rat s ciljem etničkog čišćenja i pretvaranja regije u područje pod arapskom dominacijom.

