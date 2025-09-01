Užas kraj Hrvatske: Izvodio spektakularni skok pa udario u vrh - nije mu bilo spasa

Četrdesetogodišnji Brazilac poginuo je u nedjelju u padobranskoj nesreći na području slovenskog Mangarta nakon što je planirao skočiti u posebnom odijelu dizajniranom za jedriličarsko letenje.

Sa sobom je imao padobran za slijetanje. Kada nije sletio na dogovoreno mjesto u dogovoreno vrijeme, njegov prijatelj je pozvao pomoć. Četrdesetogodišnjak je pronađen navečer na travnatoj padini, nakon što je prethodno tijekom leta udario u jedan od vrhova, objavio je portal 24ur.

Četrdesetogodišnjak je planirao s Mangarta izvesti skok padobranom u wingsuitu - skok sa posebnim odijelom namijenjenim za jedriličarsko letenje, a sa sobom je imao padobran za slijetanje. Namjeravao je sletjeti na dogovorenu lokaciju u Loškoj Koritnici u Julijskim Alpama u Sloveniji.

Zajedno s 42-godišnjim prijateljem, također brazilskim državljaninom, prvo su se od naselja Log pod Mangartom odvezao do Mangartskog sedla.

Trebao je izvesti 'base' skok s padobranom

"Oko 8 sati ujutro 40-godišnjak je samostalno krenuo prema Mangartu, gdje je namjeravao izvesti tzv. 'base' skok s padobranom, a njegov se prijatelj vratio u Lošku Koritnicu i tamo ga čekao na dogovorenom mjestu gdje je trebao sletjeti. Budući da 40-godišnjak nije bio dugo na dogovorenom mjestu, posljednji kontakt s padobrancem uspostavljen je u 10.40 sati putem SMS-a, njegov prijatelj se odvezao natrag do Mangartskog sedla, gdje nestala osoba nije pronađena, a zatim se vratio u Lošku Koritnicu. Nakon toga je pozvao spasioce i policiju u pomoć", rekli su iz novogoričke policije, koja je o nestaloj osobi obaviještena nešto prije 16 sati.

Foto: Policijska Uprava Nova Gorica

Policija je tada utvrdila da je 40-godišnji padobranac skočio s Mangarta oko 11 sati s visine od 2580 metara i jedrio u odijelu s krilima prema sedlu Mangart. "Tijekom leta udario je u jedan od vrhova, a zatim je odbačen na travnatu padinu iznad sedla Mangart, na visini od 2120 metara", objavili su.

Potom su ga oko 18 sati pronašli članovi gorske spasilačke ekipe uz pomoć helikoptera Zračne policijske jedinice. Četrdesetogodišnji padobranac nije pokazivao znakove života, njegov padobran nije bio korišten niti otvoren. U potrazi za unesrećenim aktivirani su i gorski spasioci Gorske spasilačke službe Bovec.

Žrtva je policijskim helikopterom prevezena u zračnu luku u Bovcu. Liječnik hitne medicinske pomoći iz bolnice Tolmin naložio je obdukciju kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.

Foto: Policijska Uprava Nova Gorica

"Policija je o svim nalazima obavijestila i istražnog suca Okružnog suda i Okružnog državnog odvjetnika u Novoj Gorici, a o nesreći smo obavijestili i istražitelja zrakoplovnih nesreća i incidenata. Policijska uprava Bovec isključila je krivnju treće strane i o svim utvrđenim činjenicama pismeno će obavijestiti Okružno državno odvjetništvo u Novoj Gorici", priopćila je Policijska uprava Nova Gorica.

