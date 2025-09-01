Novi slučaj premlaćivanja u Istri! Mladići napali stranca zbog seksualne orijentacije, ali ni tu nisu stali

Dvojicu mladića iz okolice Poreča u dobi od 20 i 19 godina uhitila je porečka policija zbog napada i nanošenja lakših tjelesnih ozljeda 30-godišnjem državljaninu Dominikanske Republike zbog njegove seksualne orijentacije, izvijestila je u ponedjeljak istarska policija.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je skupina stranih državljana u nedjelju oko 2.15 sati šetala prema hotelu u Vrsaru te su im prišla dvojica mladića na mopedu.

Jedan od njih, 20-godišnjak, vrijeđao je državljanina Dominikanske Republike na osnovu spolne orijentacije te mu je time povrijedio dostojanstvo, a potom su ga obojica počinitelja fizički napali, kažu u policiji.

Napali i prijatelje

Nakon napada, drugi strani državljani pokušali su ih spriječiti u bijegu te su počinitelji pritom udarili 21-godišnjeg državljanina Kolumbije i odgurnuli 21-godišnju državljanku Argentine.

Ozlijeđenom 30-godišnjem državljaninu Dominikanske Republike pružena je liječnička pomoć u pulskoj bolnici, gdje je utvrđeno kako je lakše ozlijeđen.

Policija je brzom reakcijom istog dana utvrdila identitet počinitelja i nad njima provela kriminalističko istraživanje.

Protiv obojice je pokrenut postupak zbog drskog ponašanja, odnosno prekršaja protiv javnog reda i mira, dok je 20-godišnjak prijavljen i zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije.

