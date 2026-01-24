Plenković sarkastično o Hajdašu Dončiću: 'Zamolio je Trumpa da me pozove'

Premijer Andrej Plenković stigao je danas u Solin, gdje sudjeluje na svečanosti otvaranja radova na izgradnji uređaja za kondicioniranje pitke vode s izvora rijeke Jadro.

Foto: Zvonimir Barisin/pixsell

U Splitu je održao sastanak sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom i gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom u Banovini, a nakon sastanka, premijer je sudjelovao na svečanosti uručenja i potpisivanja niza ugovora i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva turizma i sporta.

U podne, Plenković je u hotelu "Radisson Blu" nazočio svečanom obilježavanju 36. obljetnice osnutka HDZ-a Split.

Uz premijera, tu su i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, ministar turizma i sporta Tonči Glavina te ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

'Zamolio je Trumpa da me pozove'

Nakon sjednice premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije. Odgovorio je Sinišu Hajdašu Dončiću vezano uz Odbor za mir. "Hajdaš Dončić je zamolio Trumpa da me pozove", rekao je kroz smijeh.

Nije želio dodatno komentirati poziv predsjednika Republike Zorana Milanovića na konzultacije oko sudjelovanje Hrvatske na Trumpovom Odboru za mir.

Komentirao je pregovore oko predsjednika Vrhovnog suda. "Pregovori su započeli. Kako budu napredovali razgovori o popunjavanju tri mjesta Ustavnog suda, nadam se da će se riješiti i pozicija predsjednika Vrhovnog suda", rekao je.

Podsjetimo, Hajdaš Dončić ranije danas objavio je priopćenje kojim poziva Plenkovića da pred Saborom predstavi detalje Trumpove pozivnice u 'Odbor za mir' i omogući saborsku raspravu.

"Ovdje se ne radi ni o kakvim sigurnosno osjetljivim informacijama, što se vidi iz cijelokupne dosadašnje komunikacije i stavova drugih europskih čelnika kojima je odmah bilo jasno o čemu se radi pa su to i jasno komunicirali. Ako je drugačije, očekujem da to Plenkovićeva detaljna analiza i pokaže", naveo je - između ostalog, Hajdaš Dončić.

