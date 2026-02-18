FREEMAIL
NIJE JOJ LAKO /

Zrinka Ljutić: 'Sad se osjećam OK, ispraznila sam se. Izbacila sam frustracije, tugu, sve to...'

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je u četvrtak 26. mjesto u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo., a nakon utrke podijella je dojmove.

"Sad se osjećam OK, ispraznila sam se. Izbacila sam frustracije, tugu, sve to i idem dalje", rekla je na početku p se osvrnula na pogrešku u drugoj vožnji koja ju je koštala boljeg plasmana:

"Ma, na kraju nije ni bitno. Dala sam sve od sebe. Više od toga nisam mogla napraviti u zadnja dva tjedna. Mogu biti ponosna da sam barem našla opet užitak. Vidim neki napredak i svrhu, barem u treningu i te stvari idu na bolje jer inače stvarno ne bi imalo smisla ovo više raditi. A utrka je utrka. U prvoj vožnji samu sebe sam iznenadila koliko sam držala za sebe, 'ajmo reći, koliko sam podsvjesno bila rezervirana. I onda sam u drugoj htjela to razbiti. Mislim da jesam i da sam puno bolje krenula i bolje skijala. Ta neka greška se dogodila. Ne znam točno što je bilo, zakasnila sam, ali takve greške su nakon svega ovog normalna neka neka pojava.

18.2.2026.
15:44
Sportski.net
Zimske Olimpijske Igre 2026SlalomZrinka Ljutić
