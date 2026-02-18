FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZOI 2026 /

Možemo li kreirati čudo? Hrvatska ima dvije skijašice u drugoj vožnji, a Shiffrin nije 'normalna'

Možemo li kreirati čudo? Hrvatska ima dvije skijašice u drugoj vožnji, a Shiffrin nije 'normalna'
×
Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia

Tekstualni prijenos druge vožnje slaloma utrke na Zimskim olimpijskim igrama pratite uživo putem portala Net.hr

18.2.2026.
11:34
HinaSportski.net
IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zaostatak Ljutić za Shiffrin iznosi 2,17 sekundi, dok je Popović 2,42 sekunde sporije za Amerikankom.

1.Mikaela Shiffrin (SAD) 47.13

2. Lena Duerr (Njem) 47.95 +0.82

3.Cornelia Oehlund (Šve) 48.13 +1.00

Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati. 

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je trenutačno 16. nakon prvih 45 od ukupno 95 skijašica u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Crtini d'Ampezzo, a Leona Popović 21., dok je najbrža bila Amerikanka Mikaela Shiffrin. Shiffrin je odradila strašnu prvu vožnju i mnogi skijaški zaljubljenici, onako oduševljeni, konstatiraju kako Shiffrin nije "normalna "kako vozi slalom. 

Amerikanka je imala najbolje vrijeme u prvoj vožnji 47.13, druga je Njemica Lena Duerr s 82 stotinke zaostatka, a treća Šveđanka Cornelia Oehlund sa sekundom sporijim vremenom.

Zaostatak Ljutić za Shiffrin iznosi 2,17 sekundi, dok je Popović 2,42 sekunde sporije za Amerikankom. Do kraja prve vožnje treba nastupiti još jedna hrvatska skijašica Pija Vučinić koja ima startni broj 74.

Rezultati prve vožnje od svih hrvatskih skijašica koje su ušle u drugu vožnju slaloma za skijašice na ZOI u Cortini d'Ampezzo:

15. ZRINKA LJUTIĆ 49.30 +2.17

21. LEONA POPOVIĆ 49.55 +2.42

POGLEDAJTE VIDEO: ŽNK Osijek naporno trenira za nastavak sezone

Zimske Olimpijske Igre 2026ZoiHrvatska Skijaška ReprezentacijaZrinka LjutićLeona Popović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx