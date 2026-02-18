Možemo li kreirati čudo? Hrvatska ima dvije skijašice u drugoj vožnji, a Shiffrin nije 'normalna'

Zaostatak Ljutić za Shiffrin iznosi 2,17 sekundi, dok je Popović 2,42 sekunde sporije za Amerikankom.

1.Mikaela Shiffrin (SAD) 47.13

2. Lena Duerr (Njem) 47.95 +0.82

3.Cornelia Oehlund (Šve) 48.13 +1.00

Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić je trenutačno 16. nakon prvih 45 od ukupno 95 skijašica u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Crtini d'Ampezzo, a Leona Popović 21., dok je najbrža bila Amerikanka Mikaela Shiffrin. Shiffrin je odradila strašnu prvu vožnju i mnogi skijaški zaljubljenici, onako oduševljeni, konstatiraju kako Shiffrin nije "normalna "kako vozi slalom.

Amerikanka je imala najbolje vrijeme u prvoj vožnji 47.13, druga je Njemica Lena Duerr s 82 stotinke zaostatka, a treća Šveđanka Cornelia Oehlund sa sekundom sporijim vremenom.

Zaostatak Ljutić za Shiffrin iznosi 2,17 sekundi, dok je Popović 2,42 sekunde sporije za Amerikankom. Do kraja prve vožnje treba nastupiti još jedna hrvatska skijašica Pija Vučinić koja ima startni broj 74.

Rezultati prve vožnje od svih hrvatskih skijašica koje su ušle u drugu vožnju slaloma za skijašice na ZOI u Cortini d'Ampezzo:

15. ZRINKA LJUTIĆ 49.30 +2.17

21. LEONA POPOVIĆ 49.55 +2.42

POGLEDAJTE VIDEO: ŽNK Osijek naporno trenira za nastavak sezone