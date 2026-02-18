Bivši UFC-ov prvak pušten iz zatvora zbog teškog osvetničkog napada
Cain Velasquez sada je slobodan čovjek pod strogim nadzorom
Cain Velasquez (43), bivši UFC-ov prvak u teškoj kategoriji, pušten je nakon 11 mjeseci provedenih u zatvoru na uvjetnu slobodu, javlja New York Times.
Velazuez je osuđen na pet godina zatvorske kazne zbog napada iz 2022. godine kada je proganjao i pucao na Harryja Goulartea, pedofila koji je bio optužen da je zlostavljao njegovo dijete, a koji je bio pušten uz jamčevinu unatoč protivljenju tužiteljstva.
Na slobodu je Velasquez izašao znatno ranije jer mu je u kaznu uračunato više od tri i pol godine provedene u pritvoru i kućnom nadzoru. Ključna je bila i ranija odluka suca Arthura Bocanegre o puštanju uz jamčevinu, uz obrazloženje kako vjeruje da Velasquez, kao predan otac, neće ponoviti djelo.
Slučaj je polarizirao javnost. Dok su tužitelji Velasqueza smatrali opasnošću za društvo, MMA zajednica i obožavatelji pokrenuli su pokret #FreeCain, smatrajući njegove postupke očajničkom reakcijom oca. S druge strane, obitelj napadnutih, koja tvrdi da je Goularte nevin, proživjela je godine prijetnji i medijskog pritiska.
Cain Velasquez sada je slobodan čovjek pod strogim nadzorom.
POGLEDAJTE VIDEO: Hristo Stoičkov za RTL Danas otkrio koju glazbu obožava: 'Volim ono što je bilo u Jugoslaviji'