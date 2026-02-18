FREEMAIL
SLUČAJ PODIJELIO JAVNOST /

Bivši UFC-ov prvak pušten iz zatvora zbog teškog osvetničkog napada

Bivši UFC-ov prvak pušten iz zatvora zbog teškog osvetničkog napada
Foto: Francis Specker/Alamy/Profimedia

Cain Velasquez sada je slobodan čovjek pod strogim nadzorom

18.2.2026.
13:12
M.G.
Francis Specker/Alamy/Profimedia
Cain Velasquez (43), bivši UFC-ov prvak u teškoj kategoriji, pušten je nakon 11 mjeseci provedenih u zatvoru na uvjetnu slobodu, javlja New York Times.

Velazuez je osuđen na pet godina zatvorske kazne zbog napada iz 2022. godine kada je proganjao i pucao na Harryja Goulartea, pedofila koji je bio optužen da je zlostavljao njegovo dijete, a koji je bio pušten uz jamčevinu unatoč protivljenju tužiteljstva.

Na slobodu je Velasquez izašao znatno ranije jer mu je u kaznu uračunato više od tri i pol godine provedene u pritvoru i kućnom nadzoru. Ključna je bila i ranija odluka suca Arthura Bocanegre o puštanju uz jamčevinu, uz obrazloženje kako vjeruje da Velasquez, kao predan otac, neće ponoviti djelo.

Slučaj je polarizirao javnost. Dok su tužitelji Velasqueza smatrali opasnošću za društvo, MMA zajednica i obožavatelji pokrenuli su pokret #FreeCain, smatrajući njegove postupke očajničkom reakcijom oca. S druge strane, obitelj napadnutih, koja tvrdi da je Goularte nevin, proživjela je godine prijetnji i medijskog pritiska.

Cain Velasquez sada je slobodan čovjek pod strogim nadzorom.

komentara
