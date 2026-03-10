Brutalan ultimatum za Mbappea: 'Jedini je način da odmah prestane igrati za Real'
Mbappe je već dugo igrao za Real Madrid s ozljedom
Kylian Mbpppe, francuski napadač i prva zvijezda Real Madrida, tijekom prethodnih mjeseci je igrao s ozljedom koljena. Žrtvovao se za 'Kraljevski klub', a ta žrtva bi ga sada mogla skupo koštati. Barem tako misli francuski novinar Cyril Hanouna.
U ponedjeljak navečer Hanouna je u TV emisiji W9 iznio šokantnu tvrdnju - da Mbappeu nastup na nadolazećem Svjetskom prvenstvu ovisi o tome hoće li nastaviti igrati za Real unatoč zdravstvenim problemima.
"Jedini način da ga vidimo na Svjetskom prvenstvu je da odmah prestane igrati za Real Madrid. Nije se u potpunosti slagao s doktorima Real Madrida. Zbog toga je došao u Francusku na još jednu procjenu. Moj izvori kažu da je stanje njegovog koljena mnogo gore, možda čak i složenije nego što se očekivalo", rekao je Hanuna pa poručio:
"Mbappe se suočava s brutalnim ultimatumom. Ili ćeš prestati igrati sada, kako bi se oporavio za Svjetsko prvenstvo, ili nastavi igrati i propusti Svjetsko prvenstvo."
Mappe je ove sezone najbolji igrač Real Madrida. Nastupio je u 33 utakmice i zabio 38 golova.
POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk na koljenima već početkom ožujka: 'Najbolje da se okrenu sljedećoj sezoni'