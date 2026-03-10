Koga ljubi Dončićeva mama? Slovenci se raspisali o novom dečku lijepe Mirjam, evo tko je on

Košarkaška zvijezda Luka Dončić (27) posljednjih je dana ponovno u središtu pozornosti svjetskih medija. Ipak, ovoga puta ne zbog nastupa u dresu Los Angeles Lakersa, nego zbog špekulacija o njegovom privatnom životu. Naime, strani mediji pišu kako je Dončić navodno prekinuo vezu sa svojom dugogodišnjom partnericom Anamariom Goltes, s kojom ima dvije kćeri.

No, ljubavni život nije buran samo kod slavnog košarkaša. Pažnju javnosti ponovno privlači i njegova majka Mirjam Poterbin (52), koja je, prema pisanju slovenskih medija, već neko vrijeme sretno zaljubljena. Nakon prekida veze sa slovenskim poduzetnikom Borisom Požegom Piksijem, Mirjam uživa u ljubavi s biznismenom Rokom Kramerom.

Riječ je o vlasniku kompanije koja prodaje luksuzne katamarane jednog od prestižnih svjetskih brendova. Katamarani su posebna vrsta plovila koja se sastoje od dva povezana trupa, a često se povezuju s luksuznim nautičkim turizmom. Mirjam je nedavno na društvenim mrežama podijelila i vijest da je tvrtka njezina partnera osvojila prestižnu nagradu “World Best Kick Off” za 2025. godinu.

Ljubavni život pod povećalom

Privatni život majke najpoznatijeg slovenskog sportaša već je godinama zanimljiv javnosti. Mirjam je ranije bila u braku sa srpskim košarkašem Sašom Dončićem, s kojim je dobila sina Luku. U to vrijeme njezin život nije bio posebno izložen medijima, no situacija se promijenila kada je Luka postao svjetska sportska zvijezda i zaigrao za Real Madrid Baloncesto.

Od tada slovenski mediji pomnije prate i njezin privatni život. Nakon nekoliko kraćih veza, posebnu su pažnju izazvale upravo veze s Borisom Požegom Piksijem, a potom i s Rokom Kramerom. Zanimljivo je da su se Mirjam i Kramer prvi put zajedno u javnosti pojavili u prosincu 2024. godine. Tada im se pridružila i Mirjamina majka Milena, koja je često prati na javnim događanjima. Prema pisanju medija, njihova veza trajala je već dvije godine prije nego što su se zajedno pojavili u javnosti.

Špekulacije o Dončićevu ljubavnom životu

Dok Mirjam uživa u novoj ljubavi, domaći i strani mediji istodobno pišu o navodnom prekidu veze između Luke Dončića i Anamarije Goltes. Glasine su dodatno potaknute kada je Goltes na društvenim mrežama objavila fotografije kojima se prisjetila posljednjeg desetljeća, ali među njima nije bilo nijedne s Dončićem. Nedugo zatim uklonila je i fotografiju njihove zaruke.

Prema neslužbenim informacijama iz Slovenije, par je navodno prekinuo prošlog ljeta, kada je Anamaria bila u petom mjesecu trudnoće. U međuvremenu su se pojavile i špekulacije o Dončićevim simpatijama prema srpskoj pjevačici Anđeli Ignjatović Breskvici, nakon što je košarkaš lajkao neke njezine objave na društvenim mrežama. Pjevačica je ubrzo demantirala bilo kakvu romantičnu povezanost.

Pojedini američki mediji otišli su i korak dalje pa su počeli nagađati kako bi Dončić navodno mogao biti u vezi s američkom glumicom Madelyn Cline.

Podsjetimo, Luka Dončić je posljednjih godina imao i nesuglasice s majkom Mirjam. Njihov odnos jedno je vrijeme bio narušen, a spor je završio i na sudu nakon što je Mirjam pokušala registrirati i autorizirati brend s njegovim imenom bez njegove dozvole. Ipak, majka i sin kasnije su izgladili odnos te ponovno uspostavili bliske obiteljske veze.

