Slučajnost ili sudbina? Blizanke rodile kćeri isti dan i to na vlastiti rođendan

Takvo se nešto rijetko viđa. Jednojajčane blizanke Theandi Esterhuizen (32) i Karla van der Linde (32) iz Republike Južne Afrike rodile su kćeri istoga dana, u istoj bolnici – i to upravo na svoj rođendan, 9. prosinca. To se zove prava sinkronizacija.

Sestre, koje su rođene u Cape Townu, a danas žive u Albertiniji i Georgeu, zatrudnjele su s partnerima u isto vrijeme. Sretnu vijest saznale su tijekom uskrsnog vikenda 2025. godine.

"Kad mi je Theandi rekla vijest, jako sam plakala. Nisam mogla vjerovati da ću postati teta", priznala je Karla. No onda je i ona, više iz šale, napravila test na trudnoću – i sve je bilo jasno.

Liječnici su objema ženama zakazali carski rez za 9. prosinca.

"Zapravo smo u tom trenutku zaboravile da tog dana imamo i rođendan. Samo smo se veselile susretu s našim bebama", smije se Theandi.

'Imamo vlastiti jezik još od malih nogu'

Njezina Leah‑Rose rodila se prva, teška 2,4 kilograma, a ubrzo nakon nje stigla je i Karlina Ruby‑Mae od 2,8 kilograma.

Veza između sestara posebna je još od djetinjstva. "Imamo vlastiti jezik još od malih nogu", otkriva Theandi. Njihova ih je majka čak jednom odvela logopedu jer je mislila da je njihov tajni govor zapravo govorna mana.

Danas ove dvije agentice za nekretnine dijele svakodnevne radosti majčinstva.

"Raspravljamo o tome kakvu dudu koristiti, koliko često dojimo i kako kupamo djevojčice", opisuje Karla.

Budući da žele imati još više zajedničkog, Theandi se planira preseliti bliže sestri. Nije uzalud ona izreka da "krv nije voda".

