Milanović položio vijenac za branitelje: 'Mislimo svojom glavom, iza nas su teška vremena'
Milanović je položio vijenac i zapaliti svijeću kod središnjeg Spomen obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je na obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Vukovara i 35. obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda u Vukovaru i Bogdanovcima gdje je održao prigodno obraćanje:
"U svijetu u kojem danas živimo, koji izgleda nikako i kojem se mnogi od vas nisu nadali, ne mislimo isključivo, ne mislimo kategorički i bez želje da razgovara, ali - mislimo svojom glavom i za sebe. To nam je u ovim vremenima, koja su tek počela, najveći adut.
Jer, iskustvo ljudi koje imaju Bogdanovci, ali i mnoga druga mjesta u Hrvatskoj, iskustvo je s kojim se živi do kraja života i takvo iskustvo u teškim vremenima i iz teških vremena nema niti jedna druga država u Europi“, poručio je Milanović u Bogdanovcima.
'Ovdje se borilo za život, za opstanak'
U prigodnom obraćanju Milanović podsjetio je da se 1991. godine u Europi živio drugačiji život, koji je bio "pun očekivanja i nade koji ovdje nisu bili suđeni“.
"Ovdje se borilo za vlastiti komad zemlje, za život, za opstanak. I to iskustvo koje ima generacija hrvatskih ljudi koja je još uvijek živa i koja je tu - nema niti jedna europska država, nema niti jedan drugi narod. Nije da smo to tražili, tako je ispalo i s time smo se, a prije svega vi koji ste u tome direktno sudjelovali, znali nositi“, rekao je predsjednik Milanović.
"Neka to iskustvo, ta pamet i ta hrabrost bude upravo onaj zalog pameti, zdravog razuma i odlučnosti koje nam danas treba kao naciji, kao starom povijesnom narodu. Mi jesmo stari europski narod i temelji našeg državnog prava i naše povijesti su vrlo duboki.
Druge cijenimo, ne podcjenjujemo, ali svjesni smo tko smo, što smo, što je iza nas. To znamo i to smo osvijestili, to znanje i energija nas drže u konstantnom i stalnom napretku i borbi za bolji život svih ljudi u Hrvatskoj“, smatra Predsjednik.
'Čin velike osobne hrabrosti i prkosa'
Nadalje, istaknuo je kako su se u Bogdanovcima u ožujku 1991. godine i prije formiranja Zbora narodne garde okupili "nenaoružani ljudi u činu velike osobne hrabrosti i u činu prkosa i otpora nekome tko je u tom trenutku bio jači zato što je pokupio oružje i svu silu koju smo plaćali zajedno".
"Oni prije 35 godina ovdje možda jesu bili sami, ali nisu bili usamljeni. Oni su bili ljudi koji znaju što hoće i koju cijenu će za to možda platiti", poručio je predsjednik Milanović čestitajući hrvatskim braniteljima njihov Dan i 35. obljetnicu postrojavanja nenaoružanih odreda.
"Želim da svi budemo domovini vjerni i da znamo koliko nam znači. Da se dijelimo oko malih stvari - jer život bez dijaloga i bez razmirica nije normalan i nije moguć - ali da u ključnim stvarima pokušamo ostvariti dijalog i ako je moguće misliti slično, uvijek imajući na umu da je ovo jedino što nam je bitno“, zaključio je predsjednik Milanović.
Polaganje vijenaca za poginule, nestale i umrle
Obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Vukovara i 35. obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda započelo na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru odavanjem počasti poginulim braniteljima polaganjem vijenaca kod središnjeg Spomen obilježja.
Osim Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske, vijence su položili obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata te hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, izaslanstva Hrvatskog sabora i Vlade, Vukovarsko-srijemske županije, Grada Vukovara i Općine Bogdanovci.
Nakon Vukovara, program obilježavanja nastavljen je u Bogdanovcima, gdje su također položeni vijenci kod Spomen obilježja, nakon čega su uslijedila prigodna obraćanja.
Osim predsjednika Milanovića govorili su izaslanik predsjednika Vlade, držani tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava te gradonačelnik Grada Vukovara Marijan Pavliček i načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun.
Uz predsjednika Milanovića bio je savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković.
