Aktivisti Greenpeacea upali na nuklearni samit: Pogledajte Plenkovićevu reakciju!

'POTIČE RAT RUSIJE' /

Dvojica aktivista nevladine organizacije Greenpeace upala su na pozornicu na početku svjetskog nuklearnog samita u Francuskoj u utorak, prekinuvši predsjednika Emmanuela Macrona i čelnika Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grossija dok su pozdravljali šefove država.

Neposredno prije incidenta, Macron je kratko popričao i fotografirao se s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Prosvjednici su odjeveni u odijela s kravatama razvili transparente s logotipom Greenpeacea i natpisom "Nuklearna energija = energetska nesigurnost" te "Nuklearna energija potiče rat Rusije".

U trenutku kada je jedan od prosvjednika razvijao transparent, hrvatski premijer prolazio je pored njega. Osiguranje je odmah reagiralo i pred očima Plenkovića odvelo prosvjednika iz prostorije.

Naš premijer je promatrao incident, ali njegova reakcija ostala je smirena.

Jedan od prosvjednika je doviknuo Macronu: "Zašto i dalje kupujemo uranij od Rusije?", na što je predsjednik odgovorio: "Mi sami proizvodimo nuklearnu energiju".

Francuska ima sposobnost obogaćivanja uranija, ali također uvozi obogaćeni uranij za svoje nuklearne elektrane, uključujući iz Rusije, prema najnovijim podacima carine koje je objavila francuska vlada.

Oko 15 aktivista Greenpeacea je blokiralo konvoje koji su dolazili na događaj u Boulogne-Billancourtu u predgrađu Pariza u utorak, kazala je skupina u priopćenju.

Francuska u utorak održava drugi svjetski nuklearni samit, gdje će se svjetski čelnici sastati kako bi raspravljali i promicali nuklearnu energiju.

"Za francuski ogranak Greenpeacea, održavanje takvog samita je anakronizam, događaj koji je potpuno bez doticaja sa stvarnošću i lekcijama koje treba izvući iz tragičnih situacija ruske agresije u Ukrajini, napada an Iran te učinaka sve gorih poremećaja klime", poručila je organizacija.