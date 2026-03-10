Trump osramotio političara u Ovalnom uredu: 'Ako imaš mala stopala, imaš i malog...'

Američki predsjednik Donald Trump (79) neimenovanom kolegi u Ovalnom uredu dao je naslutiti da njegova mala veličina cipela vjerojatno znači nerazvijenost negdje drugdje. Rekao je to u prisustvu J. D. Vancea i Marca Rubia te time osramotio i uznemirio političara, piše Mirror.

Nakon gafa, Trump je pokušao nadoknaditi štetu kupivši svojim najboljim ljudima nove cipele, svake u vrijednosti od 145 dolara. Rubio, državni tajnik, JD Vance, potpredsjednik i Pete Hegseth, ministar rata, svi su primili par Florsheim cipela posljednjih mjeseci.

Među ostalima koji su dobili klasične cipele s vezicama ove marke su voditelj Fox Newsa Sean Hannity, senator Lindsey Graham i zvijezda Maga Tucker Carlson.

Forget MAGA hats. The president is guessing shoe sizes and handing out dress shoes to friends and advisers. https://t.co/o7e17Iq0fm — The Wall Street Journal (@WSJ) March 9, 2026

Svi moraju nositi Trumpove cipele

Navodno se Trumpovi ljudi boje ne nositi ih u Trumpovoj prisutnosti. Dužnosnica Bijele kuće rekla je: "Svi dečki ih imaju. To je histerično jer se svi boje ne nositi ih." Vjeruje se da Trump voli otvarati sastanke kabineta provjerom kako ljudi uživaju u "nevjerojatnoj" obući.

"Jeste li obuli cipele?", navodno pita na početku svakog sastanka.

Vjeruje se da Trump svojom velikodušnošću pokušava stvoriti jedinstvo u redovima republikanaca usred nezadovoljstva u pokretu Maga. Trump se nedavno suočio s kritikama zbog svoje sklonosti stranim ratovima i rastuće cijene nafte, između ostalog.

Ali sam je platio cipele, izvještava The Times. Florsheim, jedan od predsjednikovih omiljenih brendova, osnovan je u Wisconsinu u njegovoj zemlji 1892. godine, a tijekom protekle godine Trump je često fotografiran kako nosi njihove cipele na službenim događajima.

