Trump osramotio političara u Ovalnom uredu: 'Ako imaš mala stopala, imaš i malog...'
Nakon gafa, Trump je pokušao nadoknaditi štetu kupivši svojim najboljim ljudima nove cipele, svake u vrijednosti od 145 dolara
Američki predsjednik Donald Trump (79) neimenovanom kolegi u Ovalnom uredu dao je naslutiti da njegova mala veličina cipela vjerojatno znači nerazvijenost negdje drugdje. Rekao je to u prisustvu J. D. Vancea i Marca Rubia te time osramotio i uznemirio političara, piše Mirror.
Nakon gafa, Trump je pokušao nadoknaditi štetu kupivši svojim najboljim ljudima nove cipele, svake u vrijednosti od 145 dolara. Rubio, državni tajnik, JD Vance, potpredsjednik i Pete Hegseth, ministar rata, svi su primili par Florsheim cipela posljednjih mjeseci.
Među ostalima koji su dobili klasične cipele s vezicama ove marke su voditelj Fox Newsa Sean Hannity, senator Lindsey Graham i zvijezda Maga Tucker Carlson.
Svi moraju nositi Trumpove cipele
Navodno se Trumpovi ljudi boje ne nositi ih u Trumpovoj prisutnosti. Dužnosnica Bijele kuće rekla je: "Svi dečki ih imaju. To je histerično jer se svi boje ne nositi ih." Vjeruje se da Trump voli otvarati sastanke kabineta provjerom kako ljudi uživaju u "nevjerojatnoj" obući.
"Jeste li obuli cipele?", navodno pita na početku svakog sastanka.
Vjeruje se da Trump svojom velikodušnošću pokušava stvoriti jedinstvo u redovima republikanaca usred nezadovoljstva u pokretu Maga. Trump se nedavno suočio s kritikama zbog svoje sklonosti stranim ratovima i rastuće cijene nafte, između ostalog.
Ali sam je platio cipele, izvještava The Times. Florsheim, jedan od predsjednikovih omiljenih brendova, osnovan je u Wisconsinu u njegovoj zemlji 1892. godine, a tijekom protekle godine Trump je često fotografiran kako nosi njihove cipele na službenim događajima.
