MARION COTTILARD

Navodna ljubavnica Brada Pitta za dlaku izbjegla pravi fijasko u Cannesu

Navodna ljubavnica Brada Pitta za dlaku izbjegla pravi fijasko u Cannesu
Foto: / SplashNews.com/Splash/Profimedia

Glumica Marion Cotillard trenutno boravi na filmskom festivalu u Cannesu, a penjući se uz stepenice gotovo je pala

21.5.2026.
15:19
Hot.hr
/ SplashNews.com/Splash/Profimedia
Francuska glumica Marion Cotillard zablistala je u Cannesu na jednom od najpoznatijih svjetskih filmskih festivala, no trenutak uspinjanja po stepenicama Palais des Festivals gotovo se pretvorio u neugodni trenutak.

Popularna se glumica spotaknula, a pad je spriječila dočekavši se rukama na stepenice, nakon čega se brzo pridigla i nastavila uspinjati do dvorane.

Foto: Lionel Guericolas/MPP/Starface/Profimedia

Odjevena u rupičastu haljinu, Francuskinja je pokazala kako izgleda francuski chic u praksi svečanih događaja, a uz nju su se pojavili i njezini kolege Noémie Merlant i Isabella Ferrari, kao i režiser i scenarist Bertrand Mandic koji i potpisuje film "Roma Elastica" u kojem Cottilard ima jednu od ključnih uloga.

Foto: SGP/Sipa USA/Profimedia

Lijepa francuska glumica iza sebe ima već nekoliko holivudskih projekata, a veliku pozornost dobio je i film "Tajna veza", film iz 2016. godine u kojem je glumila s holivudskim zavodnikom Bradom Pittom.

Ovaj romantični triler spojio je Francuskinju i Amerikanca, a holivudski krugovi šuškali su i o navodnoj romansi u stvarnom životu, što se poklopilo s razvodom Brada Pitta i Angeline Jolie.

Glasine su bile toliko snažne da je Cotillard morala javno demantirati navode objavivši da čeka dijete sa svojim dugogodišnjim partnerom Guillaumeom Canetom.

Marion Cotillard, Brad Pitt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
