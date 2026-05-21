Navodna ljubavnica Brada Pitta za dlaku izbjegla pravi fijasko u Cannesu

Francuska glumica Marion Cotillard zablistala je u Cannesu na jednom od najpoznatijih svjetskih filmskih festivala, no trenutak uspinjanja po stepenicama Palais des Festivals gotovo se pretvorio u neugodni trenutak.

Popularna se glumica spotaknula, a pad je spriječila dočekavši se rukama na stepenice, nakon čega se brzo pridigla i nastavila uspinjati do dvorane.

Odjevena u rupičastu haljinu, Francuskinja je pokazala kako izgleda francuski chic u praksi svečanih događaja, a uz nju su se pojavili i njezini kolege Noémie Merlant i Isabella Ferrari, kao i režiser i scenarist Bertrand Mandic koji i potpisuje film "Roma Elastica" u kojem Cottilard ima jednu od ključnih uloga.

Lijepa francuska glumica iza sebe ima već nekoliko holivudskih projekata, a veliku pozornost dobio je i film "Tajna veza", film iz 2016. godine u kojem je glumila s holivudskim zavodnikom Bradom Pittom.

Ovaj romantični triler spojio je Francuskinju i Amerikanca, a holivudski krugovi šuškali su i o navodnoj romansi u stvarnom životu, što se poklopilo s razvodom Brada Pitta i Angeline Jolie.

Glasine su bile toliko snažne da je Cotillard morala javno demantirati navode objavivši da čeka dijete sa svojim dugogodišnjim partnerom Guillaumeom Canetom.