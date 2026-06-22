Plenković u prvom povijesnom posjetu Kanadi, susreo se s Carneyjem: 'Širimo suradnju'

Sve je intenzivnija hrvatska razmjena robe i znanja s Kanadom, a obostrana je namjera taj trend i nastaviti i proširiti, poručio je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković u Ottawi na sastanku s kanadskim kolegom Markom Carneyjem.

"Hrvatska vidi Kanadu kao pouzdanog i važnog transatlantskog partnera, zemlju s kojom dijelimo demokratske vrijednosti, predanost međunarodnom pravu i multilateralnu suradnju", rekao je Plenković.

Nakon što je robna razmjena između dviju zemalja prošle godine iznosila 430 milijuna dolara, što je 150-postotno povećanje u usporedbi s 2024., zemlje su izrazile zajednički interes za energetsku suradnju, razmjenu tehnološkog znanja i projekte otpornosti, priopćila je vlada.

Plenković i Carney kratko su se susreli i s predstavnicima hrvatskih i kanadskih tvrtki Orqe i Remote Roboticsa, koje će u utorak potpisati sporazum o razumijevanju. Osječka će tvrtka s kanadskom surađivati u naprednoj proizvodnji bespilotnih sustava i potpori obuci oružanih snaga Kanade, navode iz Banskih dvora.

Dvije će zemlje u utorak potpisati i zajedničku izjavu o interesu za daljnji razvoj civilne nuklearne energije, a Plenković je kanadskom kolegi istaknuo stratešku ulogu LNG terminala na Krku. Premijer je dodao da je Hrvatska među 16 zemalja članica EU-a koje su u Savezu zemalja za nuklearnu energiju.

"Mislim da je to dobar put, to je energija koja je sigurna. Jednom kada se nuklearne elektrane izgrade, u mnogočemu su povoljnije: i u smislu cijene, a imaju najmanji ugljični otisak", rekao je novinarima.

Dakle, nuklearna je energija "u potpunosti u trendu i s politikom rekao bih sprečavanja daljnjih negativnih klimatskih promjena, osiguravanja dovoljno energije i smanjivanja ovisnosti. Europa je kao kontinent ovisna o uvozu i nafte i plina i ugljena, a ovo je način da budemo energetski što neovisniji", ocijenio je Plenković.

Podsjetio da Hrvatska ima nuklearnu elektranu jer je elektrana Krško u 50-postotnom hrvatskom vlasništvu i na tek 36 kilometara od središta Zagreba.

Službeni Zagreb pozdravlja i kanadski interes za projekt DONES, jedinstvenu platformu za razvoj budućih tehnologija proizvodnje energije nuklearnom fuzijom.

Na pomolu je i nova suradnja

"Povećanoj gospodarskoj suradnji značajno je pridonijela nabava zrakoplova i motora za Croatia Airlines, kao i isporuka brodova koje je kanadska tvrtka Algoma naručila od brodogradilišta 3. maj", navodi vlada.

Na pomolu je i nova suradnja jer Carney vodi politiku približavanja Europskoj uniji. Njegov je mandat obilježen nastojanjem jačanja pozicije Kanade i smanjenjem ovisnosti o Sjedinjenim Državama budući da joj predsjednik Donald Trump opetovano prijeti carinama i pripojenjem u svoj sastav.

Jedna od inicijativa je i kanadska multilateralna banka za obranu, sigurnost i otpornost (DSRB) za kupovinu oružja po povoljnim kreditima, za što je Hrvatska "itekako zainteresirana i otvorena za suradnju i izgledno je da se pridružimo".

Ta institucija predviđa instrumente za financiranje malih i srednjih poduzeća u projektima obrane, sigurnosti i otpornosti među saveznicima.

Prvi službeni posjet nekog hrvatskog premijera

Prvi je ovo službeni posjet nekog hrvatskog premijera toj drugoj najvećoj zemlji svijeta, što je neobično, ističe Plenković, tim prije što u toj zemlji živi čak četvrtina milijuna Hrvata. S nekima od njih Plenković će se sastati u Hamiltonu, lučkom gradu u pokrajini Ontario gdje su Hrvati najbrojniji u Kanadi.

"Ono što mene posebno zanima je da još više stavimo u funkciju taj most između dviju zemalja za te brojne Hrvate", navodeći da i Carney to "jako cijeni".

Plenković od 22. do 24. lipnja boravi u posjetu Kanadi gdje će se sastati s hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će priliku i da pogleda utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname.