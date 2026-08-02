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LIGA PRVAKA /

Analitičar Žalgirisa najavio utakmicu s Plavima: 'Da se to nije desilo Dinamo teško da bi prošao'

Analitičar Žalgirisa najavio utakmicu s Plavima: 'Da se to nije desilo Dinamo teško da bi prošao'
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Foto: Igor Kupljenik/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia

Paušić je komentirao i razliku između prave i umjetne trave, ali i Kauno Žalgiris konkretno, kao i litavsku ligu.

2.8.2026.
12:27
Sportski.net
Igor Kupljenik/SPP/imago sportfotodienst/Profimedia
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Dinamo u utorak igra prvu utakmicu trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka. Protivnik je litavski Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić.

Sopić, veliki Dinamovac, već je najavio kako će protiv Dinama pokušati ići na pobjedu, a sada je susret s hrvatskim prvakom komentirao i Josip Paušić, Sopićev analitičar.

"Dinamo vidno tek ulazi u formu. Imali su sreće jer bez crvenog kartona Thuna ne znam kako bi okrenuli utakmicu na Maksimiru. Thun je igrao intenzivno, s puno trke i agresije u duelu, što Dinamu nikako ne odgovara. Iskoristili su svoje iskustvo, osigurali minimalno skupine Konferencijske lige, a nadam se da će ligašku fazu igrati i ostala dva hrvatska predstavnika", rekao je Paušić u razgovoru za Sportklub.

Paušić je komentirao i razliku između prave i umjetne trave, ali i Kauno Žalgiris konkretno, kao i litavsku ligu. Cijeli razgovor pogledajte na SportKlubu.

DinamoLiga Prvaka
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